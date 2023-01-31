ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала опытного бразильского форварда
Рикардо Лопес продолжит карьеру в УПЛ
«Ворскла» официально сообщила о подписании контракта с 32-летним бразильским форвардом Рикардо Лопесом.
Условия контракта стороны не разглашают. «Ворскла» сообщила о том, что Лопес уже присоединился к команде на зимнем сборе в Турции.
С 2015 года выступал в Азии за корейские «Чеджу», «Чонбук», китайский «Шанхай СИПГ» и японский «Юнайтед Чиба». Трижды становился чемпионом корейской К-лиги.
Ранее «Ворскла» отправила в аренду в «Торпедо» Кутаиси Ардита Толи.
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