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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала опытного бразильского форварда
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 21:14 |
1754
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала опытного бразильского форварда

Рикардо Лопес продолжит карьеру в УПЛ

31 января 2023, 21:14 |
1754
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала опытного бразильского форварда
ФК Ворскла

«Ворскла» официально сообщила о подписании контракта с 32-летним бразильским форвардом Рикардо Лопесом.

Условия контракта стороны не разглашают. «Ворскла» сообщила о том, что Лопес уже присоединился к команде на зимнем сборе в Турции.

С 2015 года выступал в Азии за корейские «Чеджу», «Чонбук», китайский «Шанхай СИПГ» и японский «Юнайтед Чиба». Трижды становился чемпионом корейской К-лиги.

Ранее «Ворскла» отправила в аренду в «Торпедо» Кутаиси Ардита Толи.

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Ворскла Полтава Рикардо Лопес трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Ворскла
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