ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала опытного бразильского форварда

«Ворскла» официально сообщила о подписании контракта с 32-летним бразильским форвардом Рикардо Лопесом.

Условия контракта стороны не разглашают. «Ворскла» сообщила о том, что Лопес уже присоединился к команде на зимнем сборе в Турции.

С 2015 года выступал в Азии за корейские «Чеджу», «Чонбук», китайский «Шанхай СИПГ» и японский «Юнайтед Чиба». Трижды становился чемпионом корейской К-лиги.

Ранее «Ворскла» отправила в аренду в «Торпедо» Кутаиси Ардита Толи.