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Украина. Премьер лига
31 января 2023, 19:33 | Обновлено 31 января 2023, 19:37
683
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла отправила легионера в Грузию

Ардит Толи перешел в «Торпедо» Кутаиси

31 января 2023, 19:33 | Обновлено 31 января 2023, 19:37
683
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла отправила легионера в Грузию
ФК Ворскла. Ардит Толи

Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о переходе албанского полузащитника Ардита Толи в состав грузинского «Торпедо» Кутаиси. Игрок ушел на правах годичной аренды.

В нынешнем сезоне УПЛ Толи провел за «Ворсклу» 10 матчей.

Ранее команду покинули легионеры Джоко Зайков и Эннур Тотре

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Источник ФК Ворскла
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