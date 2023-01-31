Украина. Премьер лига31 января 2023, 19:33 | Обновлено 31 января 2023, 19:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла отправила легионера в Грузию
Ардит Толи перешел в «Торпедо» Кутаиси
31 января 2023, 19:33 | Обновлено 31 января 2023, 19:37
683
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Клуб УПЛ «Ворскла» объявил о переходе албанского полузащитника Ардита Толи в состав грузинского «Торпедо» Кутаиси. Игрок ушел на правах годичной аренды.
В нынешнем сезоне УПЛ Толи провел за «Ворсклу» 10 матчей.
Ранее команду покинули легионеры Джоко Зайков и Эннур Тотре
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