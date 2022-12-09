ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и еще три футболиста покинули Львов

Четверо футболистов «Львова» завершило выступления за команду. Речь идет о Михаиле Шишке, Богдане Мышенко, Андрее Якимиве и Павле Полегенько (экс-хавбек «Динамо»).

Руководство и игроки приняли решение о прекращении сотрудничества по совместному согласию сторон.

Шишко, Мышенко и Акимов перешли во «Львов» в летнее межсезонье. Полузащитник Михаил Шишка провел на поле 11 матчей (648 мин.). Нападающий Богдан Мышенко выходил на 10 поединков (360 мин), голов не забивал. Полузащитник Андрей Якимив сыграл 6 матчей (257 мин). Павел Полегенько присоединился к «сине-золотым львам» в октябре. 27-летний полузащитник выходил на поле 9 раз (755 мин.).

Отметим, что после первой половины сезона чемпионата Украины по футболу «Львов» занимает последнее 16-е место в таблице УПЛ. В активе львовской команды 9 очков после 14 игр.