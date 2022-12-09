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Украина. Премьер лига
09 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 09 декабря 2022, 19:27
538
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и еще три футболиста покинули Львов

Шишка, Мышенко, Якимов и Полегенько больше не являются игроками львовской команды

09 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 09 декабря 2022, 19:27
538
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и еще три футболиста покинули Львов
Instagram. Михаил Шишка

Четверо футболистов «Львова» завершило выступления за команду. Речь идет о Михаиле Шишке, Богдане Мышенко, Андрее Якимиве и Павле Полегенько (экс-хавбек «Динамо»).

Руководство и игроки приняли решение о прекращении сотрудничества по совместному согласию сторон.

Шишко, Мышенко и Акимов перешли во «Львов» в летнее межсезонье. Полузащитник Михаил Шишка провел на поле 11 матчей (648 мин.). Нападающий Богдан Мышенко выходил на 10 поединков (360 мин), голов не забивал. Полузащитник Андрей Якимив сыграл 6 матчей (257 мин). Павел Полегенько присоединился к «сине-золотым львам» в октябре. 27-летний полузащитник выходил на поле 9 раз (755 мин.).

Отметим, что после первой половины сезона чемпионата Украины по футболу «Львов» занимает последнее 16-е место в таблице УПЛ. В активе львовской команды 9 очков после 14 игр.

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Источник ФК Львов
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