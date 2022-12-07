Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины

Матчем «Рух» - «Черноморец» в среду официально завершилась первая часть сезона чемпионата Украины. В этом году УПЛ больше не играет.

На перерыв лидером чемпионата уходит «Днепр-1», который набрал 35 очков и опережает «Шахтер» и «Динамо» на 5 пунктов. При этом киевляне сыграли все 15 туров, а вот у соперников есть матчи в запасе.

«Днепру-1» нужно провести один перенесенный матч, а у «Шахтера» сразу две встречи в запасе. Ожидается, что эти игры пройдут весной, а следующий тур запланирован на 4 марта.

В зоне вылета находятся «Львов» и «Черноморец», а в зоне переходных матчей идут «Минай» и «Ингулец».

Топ-3 бомбардирами сезона являются Артем Довбик (11 голов), Виталий Буяльский (10) и Михаил Мудрик (7).