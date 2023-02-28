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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила переход Кулакова
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 15:44 |
421
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила переход Кулакова

Клуб сумел подписать форварда

28 февраля 2023, 15:44 |
421
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила переход Кулакова
ФК Александрия. Андрей Кулаков

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с форвардом Андреем Кулаковым. Договор с игроком рассчитал до лета 2026 года.

Контракт Кулакова принадлежал «Шахтеру», однако клубу удалось договориться о трансфере. Подробностей перехода нет, но ранее сообщалось, что «Александрия» долго вела переговоры.

23-летний игрок ранее несколько сезонов на правах аренды выступал за «Мариуполь».

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Источник ФК Александрия
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Gargantua
игрок молодежки в команду тренера молодежки
толково
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