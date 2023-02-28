ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила переход Кулакова

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с форвардом Андреем Кулаковым. Договор с игроком рассчитал до лета 2026 года.

Контракт Кулакова принадлежал «Шахтеру», однако клубу удалось договориться о трансфере. Подробностей перехода нет, но ранее сообщалось, что «Александрия» долго вела переговоры.

23-летний игрок ранее несколько сезонов на правах аренды выступал за «Мариуполь».