Украина. Премьер лига28 февраля 2023, 15:44 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия оформила переход Кулакова
Клуб сумел подписать форварда
28 февраля 2023, 15:44 |
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Клуб УПЛ «Александрия» объявил о подписании контракта с форвардом Андреем Кулаковым. Договор с игроком рассчитал до лета 2026 года.
Контракт Кулакова принадлежал «Шахтеру», однако клубу удалось договориться о трансфере. Подробностей перехода нет, но ранее сообщалось, что «Александрия» долго вела переговоры.
23-летний игрок ранее несколько сезонов на правах аренды выступал за «Мариуполь».
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