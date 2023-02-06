ОФИЦИАЛЬНО. Верес по интересной схеме подписал центрального защитника

Четвертым зимним новичком ровенского «Вереса» стал центральный защитник Александр Маткобожик.

С народным клубом 25-летний футболист, родившийся в Ковеле, заключил контракт по схеме 0,5+2. Соглашение будет гарантированно действовать до завершения текущего сезона с возможностью автоматического продления еще на 2 года.

Ранее Маткобожик играл за Звезду (Кропивницкий), Волынь (Луцк), Минай, Карпаты (Львов). Также сыграл два матча за сборную Украины U19.