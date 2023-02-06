Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 13:58 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес по интересной схеме подписал центрального защитника
Александр Маткобожик заключил контракт до конца сезона с возможностью продления еще на 2 года
06 февраля 2023, 13:58 |
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Четвертым зимним новичком ровенского «Вереса» стал центральный защитник Александр Маткобожик.
С народным клубом 25-летний футболист, родившийся в Ковеле, заключил контракт по схеме 0,5+2. Соглашение будет гарантированно действовать до завершения текущего сезона с возможностью автоматического продления еще на 2 года.
Ранее Маткобожик играл за Звезду (Кропивницкий), Волынь (Луцк), Минай, Карпаты (Львов). Также сыграл два матча за сборную Украины U19.
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