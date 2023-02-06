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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес по интересной схеме подписал центрального защитника
Украина. Премьер лига
06 февраля 2023, 13:58 |
334
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес по интересной схеме подписал центрального защитника

Александр Маткобожик заключил контракт до конца сезона с возможностью продления еще на 2 года

06 февраля 2023, 13:58 |
334
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес по интересной схеме подписал центрального защитника
НК Верес. Александр Маткобожик (справа)

Четвертым зимним новичком ровенского «Вереса» стал центральный защитник Александр Маткобожик.

С народным клубом 25-летний футболист, родившийся в Ковеле, заключил контракт по схеме 0,5+2. Соглашение будет гарантированно действовать до завершения текущего сезона с возможностью автоматического продления еще на 2 года.

Ранее Маткобожик играл за Звезду (Кропивницкий), Волынь (Луцк), Минай, Карпаты (Львов). Также сыграл два матча за сборную Украины U19.

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Источник ФК Верес
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