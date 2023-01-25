Украина. Премьер лига25 января 2023, 10:20 |
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Азербайджанский клуб объявил о подписании форварда киевского Динамо
Владислав Кулач заключил контракт с «Зирой»
25 января 2023, 10:20 |
3495
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Нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач продолжит карьеру в Азербайджане.
29-летний футболист, который расторг контракт с «бело-синими», на правах свободного агента перешел в ФК «Зира». Трудовое соглашение рассчитано на полтора сезона.
После 18 туров чемпионата Азербайджана «Зира» занимает четвертую позицию в турнирной таблице и претендует на участие в квалификации Лиги конференций.
Кулач в текущем сезоне сыграл всего два матча, результативными действиями не отличился.
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