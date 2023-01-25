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  4. Азербайджанский клуб объявил о подписании форварда киевского Динамо
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 10:20 |
3495
5

Азербайджанский клуб объявил о подписании форварда киевского Динамо

Владислав Кулач заключил контракт с «Зирой»

25 января 2023, 10:20 |
3495
5
Азербайджанский клуб объявил о подписании форварда киевского Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач продолжит карьеру в Азербайджане.

29-летний футболист, который расторг контракт с «бело-синими», на правах свободного агента перешел в ФК «Зира». Трудовое соглашение рассчитано на полтора сезона.

После 18 туров чемпионата Азербайджана «Зира» занимает четвертую позицию в турнирной таблице и претендует на участие в квалификации Лиги конференций.

Кулач в текущем сезоне сыграл всего два матча, результативными действиями не отличился.

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Динамо Киев трансферы Владислав Кулач трансферы УПЛ Зира
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Alex906
Лучше бы Беседина отправили в Пахтакор 
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Rolan Stkomarovskiy
Петраков у Вірменію. Кулач в Азербайджан.
ОПЗЖ в Ніццу, Монако та Відень.
 
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olex.mykhailov
Треба було ще сезон у Ворсклі побути, закріпити свою гру, а так побіг за грошима в ДК, от і отримав Азербайджан
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0
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