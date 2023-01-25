Азербайджанский клуб объявил о подписании форварда киевского Динамо

Нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач продолжит карьеру в Азербайджане.

29-летний футболист, который расторг контракт с «бело-синими», на правах свободного агента перешел в ФК «Зира». Трудовое соглашение рассчитано на полтора сезона.

После 18 туров чемпионата Азербайджана «Зира» занимает четвертую позицию в турнирной таблице и претендует на участие в квалификации Лиги конференций.

Кулач в текущем сезоне сыграл всего два матча, результативными действиями не отличился.