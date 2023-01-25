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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 09:59 | Обновлено 25 января 2023, 10:07
717
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кулач и Динамо прекратили сотрудничество

29-летней нападающий так и не смог заиграть в столичном клубе

25 января 2023, 09:59 | Обновлено 25 января 2023, 10:07
717
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кулач и Динамо прекратили сотрудничество
ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

ФК «Динамо» Киев и нападающий Владислав Кулач прекратили сотрудничество.

Сообщается, что контракт 29-летнего игрока с нашим клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Владислав подписал контракт с «Динамо» летом 2021 года, после того как стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ. Впрочем, из-за травм он провел при «бело-синих» немного матчей – всего 7 игр в УПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.

Вчера стало известно, что Кулач продолжит карьеру в Азербайджане, Владислав подписал контракт на полтора года с клубом «Зира».

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Динамо Киев трансферы Владислав Кулач трансферы УПЛ Зира
Источник ФК Динамо Киев
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