ОФИЦИАЛЬНО. Кулач и Динамо прекратили сотрудничество
29-летней нападающий так и не смог заиграть в столичном клубе
ФК «Динамо» Киев и нападающий Владислав Кулач прекратили сотрудничество.
Сообщается, что контракт 29-летнего игрока с нашим клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что Владислав подписал контракт с «Динамо» летом 2021 года, после того как стал лучшим бомбардиром сезона в УПЛ. Впрочем, из-за травм он провел при «бело-синих» немного матчей – всего 7 игр в УПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.
Вчера стало известно, что Кулач продолжит карьеру в Азербайджане, Владислав подписал контракт на полтора года с клубом «Зира».
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