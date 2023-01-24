Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач

Форвард «Динамо» Киев Владислав Кулач продолжит карьере в Азербайджане. Об этом сообщил местный журналист Фуад Алакбаров.

По его информации, Кулач уже подписал контракт с клубом «Зира». Условия и продолжительность соглашения не называется.

Ранее уже сообщалось о том, что вскоре Кулач вскоре покинет «Динамо» и продолжит карьеру за границей. Из-за травмы стопы в нынешнем сезоне УПЛ он суммарно провел на поле всего 37 минут.