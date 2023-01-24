Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач
Форвард станет игроком «Зиры» из Азербайджана
Форвард «Динамо» Киев Владислав Кулач продолжит карьере в Азербайджане. Об этом сообщил местный журналист Фуад Алакбаров.
По его информации, Кулач уже подписал контракт с клубом «Зира». Условия и продолжительность соглашения не называется.
Ранее уже сообщалось о том, что вскоре Кулач вскоре покинет «Динамо» и продолжит карьеру за границей. Из-за травмы стопы в нынешнем сезоне УПЛ он суммарно провел на поле всего 37 минут.
* Zira signed former Vorskla Poltavaand Dynamo Kyiv striker Vladyslav Kulach pic.twitter.com/clEEuCeSIT— Fuad Alakbarov (@DrAlakbarov) January 24, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский «Брайтон» тренирует экс-наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби
Перица Огненович вошел в тренерский состав харьковского клуба