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Украина. Премьер лига
24 января 2023, 18:45 | Обновлено 24 января 2023, 18:47
1328
2

Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач

Форвард станет игроком «Зиры» из Азербайджана

24 января 2023, 18:45 | Обновлено 24 января 2023, 18:47
1328
2
Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач
ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Форвард «Динамо» Киев Владислав Кулач продолжит карьере в Азербайджане. Об этом сообщил местный журналист Фуад Алакбаров.

По его информации, Кулач уже подписал контракт с клубом «Зира». Условия и продолжительность соглашения не называется.

Ранее уже сообщалось о том, что вскоре Кулач вскоре покинет «Динамо» и продолжит карьеру за границей. Из-за травмы стопы в нынешнем сезоне УПЛ он суммарно провел на поле всего 37 минут.

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Владислав Кулач Динамо Киев Зира трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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