Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
В текущем сезоне Владислав Кулач сыграл только 2 матча из-за травмы стопы
Форвард «Динамо» Владислав Кулач в ближайшее время покинет киевский клуб.
Уход нападающего и предстоящий трансфер анонсировал его футбольный агент Симон Балаж, который работает в агентстве ProStar Вадима Шаблия.
Пока неизвестно, где может продолжить карьеру Кулач, который оказался не нужным наставнику команды Мирче Луческу. Пока что форвард находится вместе с киевской командой на сборах в Турции.
В текущем сезоне Владислав сыграл только 2 матча в УПЛ (37 минут). Длительное время он провел вне футбольного поля из-за травмы стопы.
Incoming transfer of Vladislav Kulach 🔜✈️ @ZoryaLondonsk @prostarfoot— Simon Balazs (@SimonBalazs77) January 23, 2023
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