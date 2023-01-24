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Украина. Премьер лига
24 января 2023, 06:17 | Обновлено 24 января 2023, 06:29
878
0

Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду

В текущем сезоне Владислав Кулач сыграл только 2 матча из-за травмы стопы

24 января 2023, 06:17 | Обновлено 24 января 2023, 06:29
878
0
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

Форвард «Динамо» Владислав Кулач в ближайшее время покинет киевский клуб.

Уход нападающего и предстоящий трансфер анонсировал его футбольный агент Симон Балаж, который работает в агентстве ProStar Вадима Шаблия.

Пока неизвестно, где может продолжить карьеру Кулач, который оказался не нужным наставнику команды Мирче Луческу. Пока что форвард находится вместе с киевской командой на сборах в Турции.

В текущем сезоне Владислав сыграл только 2 матча в УПЛ (37 минут). Длительное время он провел вне футбольного поля из-за травмы стопы.

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Владислав Кулач Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Вадим Шаблий Симон Балаж Мирча Луческу
Источник Twitter
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