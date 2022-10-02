Владислав КУЛАЧ: «Готов составить конкуренцию в нападении»

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач восстановился после тяжелой травмы и готов вернуться на поле. После тренировки во Львове он ответил на вопросы о состоянии здоровья и настроении:

– У вас был тяжелый период, связанный с травмой, насколько сложно было справиться?

– Конечно, тяжело, ведь был без команды. Надеюсь, что уже все позади, и с новыми силами приступаю к работе. Придут победы, и команда начнет показывать тот результат, на который все надеются и который должен быть. Думаю, с игры против «Миная» мы начнем победную серию.

– Как сейчас себя чувствуете? Испытываете ли дискомфорт после травмы?

– Конечно, я пропустил очень много. Пять месяцев – это достаточно большой промежуток времени. Надеюсь, теперь все будет хорошо, и я поскорее наберу нужную форму.

– Готовы ли в полной мере составить конкуренцию в нападении?

– Конечно, готов. Но мне нужно еще немного времени, чтобы адаптироваться в общей группе, ведь долгое время я работал индивидуально, и только начал тренироваться вместе со всеми. Это привычная вещь после травмы. Думаю, со временем наберу форму и буду составлять полноценную конкуренцию.

– Как команда вас поддерживала во время восстановления и как поздравила после возвращения?

– С ребятами я всегда был на связи. Приятно чувствовать поддержку, так и должно быть. Знал все дела в команде, поэтому в этом плане все хорошо. Сейчас я очень рад вернуться, это совсем другое дело. С хорошими эмоциями и с новыми силами надеюсь помочь команде как можно скорее.