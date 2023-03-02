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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 12:10 | Обновлено 02 марта 2023, 12:11
535
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала лучшего бомбардира Шахтера U-19 и игрока Ворсклы

Виталий Мороховец и Владислав Погорелый присоединились к луганской команде

02 марта 2023, 12:10 | Обновлено 02 марта 2023, 12:11
535
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала лучшего бомбардира Шахтера U-19 и игрока Ворсклы
УПЛ. Владислав Погорелый

Украинский футбольный клуб «Заря» объявил о подписании двух молодых игроков.

Речь идет о 19-летних футболистах: Владиславе Погорелом и Виталии Мороховце.

Виталий Мороховец – 19-летний игрок, последним клубом которого была полтавская «Ворскла» U-19. Играет на позиции центрального защитника.

Владиславу Погорелому тоже 19 лет. До перехода в состав «черно-белых« играл на позиции нападающего в юношеском составе «Шахтера» U-19. Сейчас он лучший бомбардир юношеского первенства Украины, забив 16 мячей в 14-ти матчах.

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Виталий Мороховец Владислав Погорелый Заря Луганск Шахтер Донецк Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Заря
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