Украина. Премьер лига02 марта 2023, 10:06 |
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Заря подписала из Шахтера лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины
Владислав Погорелый заявлен за луганскую команду
02 марта 2023, 10:06 |
1257
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19-летний форвард «Шахтера» U-19 Владислав Погорелый на вторую часть сезона украинской Премьер-лиги заявлен в качестве футболиста «Зари».
Фамилия Погорелого накануне появилась в заявке луганского клуба на официальном сайте УПЛ.
Донецкий и луганский клубы пока официально не сообщали об условиях этого трансфера.
Отметим, что Владислав Погорелый является лучшим бомбардиром нынешнего сезона в юношеском чемпионате Украины. На счету форварда 16 забитых мячей в 14 матчах.
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