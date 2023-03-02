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  4. Заря подписала из Шахтера лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 10:06 |
1257
0

Заря подписала из Шахтера лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины

Владислав Погорелый заявлен за луганскую команду

02 марта 2023, 10:06 |
1257
0
Заря подписала из Шахтера лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины
shakhtar.com. Владислав Погорелый

19-летний форвард «Шахтера» U-19 Владислав Погорелый на вторую часть сезона украинской Премьер-лиги заявлен в качестве футболиста «Зари».

Фамилия Погорелого накануне появилась в заявке луганского клуба на официальном сайте УПЛ.

upl.ua

Донецкий и луганский клубы пока официально не сообщали об условиях этого трансфера.

Отметим, что Владислав Погорелый является лучшим бомбардиром нынешнего сезона в юношеском чемпионате Украины. На счету форварда 16 забитых мячей в 14 матчах.

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Владислав Погорелый Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы
Источник УПЛ
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