Заря подписала из Шахтера лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины

19-летний форвард «Шахтера» U-19 Владислав Погорелый на вторую часть сезона украинской Премьер-лиги заявлен в качестве футболиста «Зари».

Фамилия Погорелого накануне появилась в заявке луганского клуба на официальном сайте УПЛ.

upl.ua

Донецкий и луганский клубы пока официально не сообщали об условиях этого трансфера.

Отметим, что Владислав Погорелый является лучшим бомбардиром нынешнего сезона в юношеском чемпионате Украины. На счету форварда 16 забитых мячей в 14 матчах.