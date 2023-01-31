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  4. 5 лидеров юношеского чемпионата Украины, которые заслужили шанс в УПЛ
Украина. Премьер лига
31 января 2023, 14:40 |
1716
0

5 лидеров юношеского чемпионата Украины, которые заслужили шанс в УПЛ

Колумнист Sport.ua Алексей Сливченко – о подрастающих талантах отечественного футбола

31 января 2023, 14:40 |
1716
0
5 лидеров юношеского чемпионата Украины, которые заслужили шанс в УПЛ
ФК Шахтер. Владислав Погорелый

За перипетиями еврокубковых баталий и украинской Премьер-лиги далеко не у всех находится время и возможность более пристально следить за юными отечественными талантами, которые, несмотря на российско-украинскую войну, решили остаться на родине и продолжать оттачивать мастерство в надежде однажды пойти по пути тех мастеров, которые уже вышли на топовый уровень – например, того же Михаила Мудрика.

Сейчас, когда у подавляющего большинства украинских клубов нет больших финансовых ресурсов на приглашение легионеров, все большая и большая ставка будет делаться на своих футболистов. Идеальный вариант для каждого клуба УПЛ – воспитанники академии, соревнующиеся в командах U-19 в юношеском чемпионате Украины (ЮЧУ).

Некоторые из них уже заслужили шанс попробовать свои силы на взрослом уровне. В период, когда команды УПЛ находятся на сборах, не исключено, что кто-то из юниоров и попадет на глаза тренерам первых команд, и впоследствии зацепится за свою возможность. А пока мы выделим пятерку лидеров юношеского чемпионата, которым стоит дать шанс проявить себя в элитарной лиге Украины…

Владислав Погорелый

Возраст: 19 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: центрфорвард
Клуб: «Шахтер»
Показатели у ЮЧУ-2022/23: 12 матчей, 15 голов, 2 ассиста


ФК Шахтер. Владислав Погорелый

В первой команде «Шахтера» ныне вновь довольно остро стоит вопрос по поводу качественного и забивного центрфорварда. Буркиниец Лассина Траоре пока так и не восстановил свои лучшие кондиции, Даниил Сикан не создает впечатление стабильного игрока, готового играть «первую скрипку», а Андрей Кулаков и вовсе не провел в первой части сезона ни одного официального матча. На зимние сборы Игор Йовичевич взял с собой Андрея Борячука, на которого когда-то возлагались серьезные надежды, да вот только оправдать их 26-летний центрфорвард никак не сподобится.

19-летний воспитанник академии «горняков» Владислав Погорелый ныне видится наиболее очевидным вариантом по усилению конкуренции в первой команде. Главное – молодой форвард абсолютно заслужил получить шанс у Йовичевича, так как в первой части сезона стал безоговорочно лучшим голеадором юношеского чемпионата, наколотив в 12 матчах сразу 15 мячей. Примечательно, что у Владислава очень хорошая доля попаданий в створ – 72% из 36 ударов форварда пришлись в цель, а общий показатель ожидаемых голов составил 7,23xG. На юношеском уровне этот игрок точно не демонстрирует излишнего транжирства моментов, хотя в чемпионате он все-таки куда более успешен, чем на еврокубковой арене, где в Юношеской лиге УЕФА-2022/23 отличился только 1 голом и 1 ассистом в 6 матчах.

Но в целом речи о том, чтобы выпускать Погорелого на игры еврокубков пока и идти не может. Игроку нужно постепенно прогрессировать, и сейчас для него наступает практически идеальный момент, чтобы постучаться в двери, а затем и закрепиться в первой команде. В конце концов, 19 лет – это тот возраст, когда даже в топ-клубах Европы футболисты уже получают доверие от наставников, и такая тенденция заслуживает наследования и в командах УПЛ.

Илья Квасница

Возраст: 19 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: правый вингер
Клуб: «Рух»
Показатели у ЮЧУ-2022/23: 14 матчей, 6 голов, 3 ассиста


ФК Рух. Илья Квасница

19-летний Илья Квасница, играющий на позиции правого вингера, является одним из наиболее талантливых и перспективных футболистов нынешнего лидера юношеского чемпионата Украины львовского «Руха». Этот игрок имеет стабильную игровую практику в «Рухе» U-19, а 7 декабря 2022 года уже успел дебютировать за первую команду, выйдя на последние 11 минут в матче против «Черноморца» (2:2). И пускай с ходу отличиться голевыми действиями юноше не удалось, но в целом он выглядел очень многообещающе, а потому во второй части сезона стоит ожидать куда более частых привлечений Квасницы к матчам первой команды.

В «Рухе» U-19 Квасница отличается хорошей работоспособностью, но его главные козыри – техника, скорость и постоянная тяга к обострению ситуаций в атаке. В частности, именно правый вингер львовской команды в настоящий момент является безоговорочным лидером юношеского чемпионата Украины по количеству обводок. Их на счету Квасницы 176, что в 1,76 раза больше, чем у ближайшего преследователя, коим является Кирилл Пашко из «Зари» U-19. Причем, у Ильи вполне неплохой и показатель успешности обводок – 51%. А еще, что вполне логично, он не боится идти на соперников, имея высокие показатели единоборств, из которых выигрывает в среднем 46%. Кроме того, Квасница занимает второе место в ЮЧУ по количеству касаний мяча в штрафной соперника (72), лидирует по рывкам с продвижением (63) и занимает третью строчку по ключевым передачам (13).

Одним словом, команде Леонида Кучука Квасница может очень пригодится во второй части сезона, тем более, что ни Альваренга, ни Бойчук, ни Соломон-Отабор не выглядят системно важными игроками для «Руха» на правом фланге, чтобы не дать шанс в честной конкуренции с ними молодому таланту из юношеского чемпионата.

Илья Крупский

Возраст: 18 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: правый фулбек
Клуб: «Ворскла»
Показатели у ЮЧУ-2022/23: 14 матчей, 3 ассиста


ФК Ворскла. Илья Крупский

18-летний правый защитник «Ворсклы» U-19 Илья Крупский вот уже второй год кряду доказывает, что находится на правильном пути. Прогресс этого исполнителя очевиден, и сейчас он по праву является одним из лучших игроков юношеской команды полтавчан. В ЮЧУ Крупский – это безоговорочный лидер по навесам (100), причем с весьма неплохой точностью (43%). Кроме того, Илья выполняет большой объем работы по всей «бровке», успевая, помимо частых подключений к атакам, которые и завершаются навесами на партнеров, еще и очень достойно справляться со своими непосредственными функциями в обороне – Крупский имеет лучший в юношеском чемпионате показатель по выигранным единоборствам в обороне, который составляет 80%!

Способности перспективного фулбека уже имели возможность оценить как Юрий Максимов, работавший в «Ворскле» с 2019 по 2022 годы, так и пришедший ему на смену Виктор Скрипник. Дебютировать в УПЛ Крупскому дал возможность именно Максимов, когда бросил юного парня в мае 2021 года на последние минуты в матче против «Динамо». «Ворскла» к тому моменту уже без шансов проигрывала сопернику (1:4), а при Крупском на поле пропустила еще и пятый мяч. Впоследствии Максимов еще однажды дал немного времени молодому футболисту, выпустив его на замену в УПЛ, а Скрипник в сезоне-2022/23 также дважды бросал Илью в эпицентр событий в надежде спасти результат, но тщетно.

Очевидно, что на фоне разговоров о финансовых проблемах в полтавском клубе, руководителям и наставникам придется еще больше внимания уделять именно своей юношеской команде. И здесь Крупский – один из очевидных кандидатов на переход в первую команду, при том, что и Игорь Пердута и уж тем более бразильский легионер Фелипе Родригес не выглядят в этом сезоне уж настолько впечатляюще, чтобы чисто по игровым качествам не давать шансов закрепиться в составе молодому таланту. Первым намеком на то, что на Крупского всерьез рассчитывают в Полтаве стало продление с защитником контракта на четыре года, о котором «Ворскла» отрапортовала 20 января.

Ярослав Базаев

Возраст: 18 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: левый вингер
Клуб: «Александрия»
Показатели у ЮЧУ-2022/23: 12 матчей, 9 голов


ФК Александрия. Ярослав Базаев

В юношеской команде «Александрии» также есть талант, обойти вниманием которого просто невозможно. Речь о 18-летнем левом вингере Ярославе Базаеве, который пришел в клуб летом 2021 года, и уже демонстрирует приятный прогресс. Этот полузащитник пока не настолько хорошо интегрирован в командную игру, зато в индивидуальном плане ему есть что показать, и чем похвастаться. 9 забитых мячей в 12 проведенных в первой половине сезона ЮЧУ-2022/23 матчах – великолепное доказательство того, что Базаева в «Александрии» может ждать хорошее будущее.

Примечательно, что абсолютно в каждом из 12 поединков, о которых речь шла выше, Базаев наносил по воротам соперников минимум один удар. В среднем же в пересчете на 90 минут на счету Ярослава в первой части сезона 3,7 ударов по воротам, из которых 48% пришлись в створ. По дублю вингер оформил в матчах против «Металлиста» U-19 и «Зари» U-19, а еще по мячу забивал «Шахтеру» U-19, «Колосу» U-19, «Кривбассу» U-19, «Металлисту 1925» U-19 и «Черноморцу» U-19.

За первую команду «Александрии» Базаев еще не успел провести ни одного поединка, равно как и дебютировать во взрослых турнирах ему пока так и не удалось. В принципе это неудивительно, учитывая, что в конкурентах в первой команде у Ярослава такие достойные исполнители как Максим Третьяков, Артур Авагимян и Артем Шулянский. Впрочем, второй из упомянутых в нынешнем сезоне, откровенно говоря, не блещет, а Третьякова и Шулянского тренеры при необходимости могут задействовать и на других позициях. К слову, новый тренер «Александрии», которым стал Руслан Ротань, также может сыграть свою роль в процессе привлечения в первую команду большего числа молодежи, ведь этот наставник более четырех лет провел в статусе коуча сборной Украины U-21, а потому понимает и знает, как добиваться прогресса от талантливых юниоров.

Игорь Горбач

Возраст: 18 лет
Гражданство: Украина
Амплуа: центрфорвард
Клуб: «Динамо»
Показатели у ЮЧУ-2022/23: 12 матчей, 5 голов, 4 ассиста


ФК Динамо. Илья Горбач

В «Динамо», как и в «Шахтере», ныне остро ощущается проблема классного центрфорварда. Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу в нынешнем сезоне наконец-то начал оказывать больше доверия молодым, и 21-летний Владислав Ванат в целом пока не разочаровывает ни румынского наставника, ни болельщиков киевлян. Однако уже сейчас «Динамо» стоит задумываться над тем, кто будет обеспечивать глубину состава и качественную конкуренцию тому же Ванату через год-два-три. Для этого уже сейчас киевлянам стоит подпускать к играм за первую команду одного из лидеров атак «Динамо» U-19 Игоря Горбача.

Этот нападающий провел 7 матчей в Юношеской лиге УЕФА минувшего сезона, но голевыми действиями не отличился. В юношеском чемпионате Украины-2022/23 Горбач также достаточно часто губит голевые возможности, но его сильной стороной является то, что он способен помогать команде их создавать. Игорь – достаточно сбалансированный нападающий, который может как пробить, так и отдать пас, как побороться, так и сыграть один-в-один. Горбач – лидер юношеского чемпионата по ожидаемым голам (8,59xG), но по факту отличился только 5 забитыми мячами. Помимо этого молодой форвард «Динамо» U-19 имеет максимальный для ЮЧУ-2022/23 показатель касаний в штрафной соперника (89), а еще – он лидер по верховым единоборствам (70). И пускай во всех этих компонентах Горбач еще далеко не достиг очень высоких качественных показателей, однако его работоспособность и заряженность на результат – это именно то, что хочет видеть от своих центральных нападающих Мирча Луческу. Для румынского коуча не столь важно, чтобы именно форвард был лидером бомбардирской гонки в его команде, однако если последний не обеспечивает высокую мобильность и вариативность атакующим конструкциям, то здесь Луческу будет принимать жесткие решения.

Безусловно, потенциальное появление Горбача в первой команде «Динамо» и его дебют за «бело-синих» на взрослом уровне стали бы для молодого футболиста огромным авансом в карьере. Но если не давать шанс Игорю, то неужели лучшим решением будут очередные попытки реанимировать карьеру в «Динамо» для Владислава Кулача, Владислава Супряги или Артема Беседина, не говоря уже о шансах для Евгения Исаенко, который даже в «Колосе» не продемонстрировал абсолютно ничего?..

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статьи эксклюзив Владислав Погорелый Илья Квасница Ярослав Базаев Илья Крупский Игорь Горбач
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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