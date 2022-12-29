Источник: бюджет Ворсклы сократят на 40-50%

Полтавская «Ворскла» в 2023 году будет существовать в эконом-режиме. Бюджет клуба будет сокращен на 40 – 50 %. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Клубу придется отпустить ряд игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Об усилении состава речь не идет.

Описанный выше вариант расценивается как оптимистичный. При пессимистичном клуб может даже прекратить свое существование.

Такие финансовые проблемы «Ворсклы» связаны с арестом во Франции владельца клуба Константина Жеваго. В ближайшее время его ждет экстрадиция в Украину.

Вчера о ситуации в «Ворскле» рассказал вице-президент клуба Олег Лысак.