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  4. Готовят экстрадицию. Владельца Ворсклы Жеваго арестовали во Франции
Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 13:40 |
1236
2

Готовят экстрадицию. Владельца Ворсклы Жеваго арестовали во Франции

Ранее Константин Жеваго был заочно арестован

28 декабря 2022, 13:40 |
1236
2
Готовят экстрадицию. Владельца Ворсклы Жеваго арестовали во Франции
Instagram. Константин Жеваго

На альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции был арестован украинский бизнесмен и владелец полтавской «Ворсклы» Константин Жеваго.

Это было сделано по запросу украинской стороны. Еще в июле 2021 года Жеваго был заочно арестован Печерским судом Киева. Его обвиняют в растрате 113 миллионов долларов АО «Банк Финансы и Кредит», которым он когда-то владел. Также он был объявлен в международный розыск.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян сообщила, что сейчас идет подготовка к экстрадиции Жеваго:

«На сегодняшний день по запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств в ДБР и сейчас готовятся документы на экстрадицию».

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Константин Жеваго Ворскла Полтава
Источник Цензор
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Jakub Lukasz Salamaj
Гаплик Ворсклі 
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