Готовят экстрадицию. Владельца Ворсклы Жеваго арестовали во Франции
Ранее Константин Жеваго был заочно арестован
На альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции был арестован украинский бизнесмен и владелец полтавской «Ворсклы» Константин Жеваго.
Это было сделано по запросу украинской стороны. Еще в июле 2021 года Жеваго был заочно арестован Печерским судом Киева. Его обвиняют в растрате 113 миллионов долларов АО «Банк Финансы и Кредит», которым он когда-то владел. Также он был объявлен в международный розыск.
Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян сообщила, что сейчас идет подготовка к экстрадиции Жеваго:
«На сегодняшний день по запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств в ДБР и сейчас готовятся документы на экстрадицию».
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