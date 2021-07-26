Печерский суд Киева заочно арестовал президента Ворсклы

Печерский суд Киева заочно выбрал меру пресечения президенту «Ворсклы» Константину Жеваго – содержание под стражей.

По данным МВД, Жеваго находится в розыске и скрывается от органов досудебного следствия.

27 сентября 2019 года бывшему народному депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», обвиняется в организации растраты 113 млн долларов этого финансового учреждения.

Две недели назад, по запросу ГБР, Интерпол объявил в международный розыск президента полтавского клуба «Ворскла» Константина Жеваго.

У Ворсклы проблемы? Президент клуба объявлен Интерполом в розыск