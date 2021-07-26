Печерский суд Киева заочно арестовал президента Ворсклы

Для Константина Жеваго избрана мера пресечения – содержание под стражей

  • 26.07.2021 23:40
  • 729 просмотров
  • 5 комментариев
Печерский суд Киева заочно арестовал президента Ворсклы
© НВ. Константин Жеваго

Печерский суд Киева заочно выбрал меру пресечения президенту «Ворсклы» Константину Жеваго – содержание под стражей.

По данным МВД, Жеваго находится в розыске и скрывается от органов досудебного следствия.

27 сентября 2019 года бывшему народному депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», обвиняется в организации растраты 113 млн долларов этого финансового учреждения.

Две недели назад, по запросу ГБР, Интерпол объявил в международный розыск президента полтавского клуба «Ворскла» Константина Жеваго. 

У Ворсклы проблемы? Президент клуба объявлен Интерполом в розыск

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(3 голоса)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 27.07.2021 00:13
    0
    Pavelgorov, 27.07.2021 00:07
    Давно пора
    Если почитать инфу нифига ему не будет.На верху рубаються за сферы влияния.Сам он В Англии фиг достанешь.А по банку идёт судебный процес и на сколько выдала пресса там идут погашения.Это всё розтягивают как всегда.Остальное дядьки лупашат свои интересы.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 27.07.2021 00:11
    +1
    Barsa, 27.07.2021 00:09
    А кто финансирует клуб?
    Живаго де факто и фактически не относиться к клубу.Хотя почётный президент.Там Кипр и т.д.Фиг концы найдёшь.По другому Ворскле пофиг на его дела.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 27.07.2021 00:09
    0
    А кто финансирует клуб?
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 27.07.2021 00:07
    +4
    Давно пора
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 26.07.2021 23:54
    -4
    Да всем с большой горы ложить.Ему в первую очередь.
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 27.07.2021 00:07
    +4
    Давно пора
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 27.07.2021 00:11
    +1
    Barsa, 27.07.2021 00:09
    А кто финансирует клуб?
    Живаго де факто и фактически не относиться к клубу.Хотя почётный президент.Там Кипр и т.д.Фиг концы найдёшь.По другому Ворскле пофиг на его дела.
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 27.07.2021 00:13
    0
    Pavelgorov, 27.07.2021 00:07
    Давно пора
    Если почитать инфу нифига ему не будет.На верху рубаються за сферы влияния.Сам он В Англии фиг достанешь.А по банку идёт судебный процес и на сколько выдала пресса там идут погашения.Это всё розтягивают как всегда.Остальное дядьки лупашат свои интересы.
    Ссылка
    Barsa
    online
      Barsa, 27.07.2021 00:09
    0
    А кто финансирует клуб?
    Ссылка
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