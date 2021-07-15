У Ворсклы проблемы? Президент клуба объявлен Интерполом в розыск

По запросу ГБР Интерпол объявил в международный розыск президента полтавского клуба «Ворскла» Константина Жеваго.

27 сентября 2019 года бывшему народному депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», обвиняется в организации растраты 113 млн долларов этого финансового учреждения.

По данным правоохранителей, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

Пресс-служба экс-нардепа Жеваго прокомментировала ситуацию так: «Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя. Однако на сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет».