У Ворсклы проблемы? Президент клуба объявлен Интерполом в розыск

Константин Жеваго обвиняется в организации растраты 113 млн долларов

  • 15.07.2021 21:17
  • 1187 просмотров
  • 5 комментариев
У Ворсклы проблемы? Президент клуба объявлен Интерполом в розыск
© Instagram. Константин Жеваго

По запросу ГБР Интерпол объявил в международный розыск президента полтавского клуба «Ворскла» Константина Жеваго.

27 сентября 2019 года бывшему народному депутату было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», обвиняется в организации растраты 113 млн долларов этого финансового учреждения.

По данным правоохранителей, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

Пресс-служба экс-нардепа Жеваго прокомментировала ситуацию так: «Юридическому офису Константина Жеваго известно о подаче украинского бюро Интерпола о его объявлении в международный розыск. Это стало продолжением незаконного уголовного преследования против предпринимателя. Однако на сегодня никаких официальных подтверждений этого заявления от Интерпола нет».

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(6 голосов)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 15.07.2021 21:32
    0
    BekXanov, 15.07.2021 21:25
    Также поясню для него 113 лямов это пшик.Дело приобрело ход по новой когда недоговорился с Зеленским по горно добычи по квотам.Дядьки выясняют отношения.
    Не договорился не с Зеленским, а с окружением Зели. Зеля же взятки не берет, насколько мы все знаем та и на фиг это ему. Хоть я его и ненавижу но тоже не верю что ему это надо. А вот окружение его - все клептократы
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 15.07.2021 21:25
    0
    Также поясню для него 113 лямов это пшик.Дело приобрело ход по новой когда недоговорился с Зеленским по горно добычи по квотам.Дядьки выясняют отношения.
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 15.07.2021 21:23
    +2
    Сразу для всех.У Ворсклы не будет проблем.Живаго де факто отвязан от команды и структуры клуба.Так что сразу угомонитесь.Финансирование идёт в полном объёме.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 15.07.2021 21:23
    -1
    Минус один клуб..
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 15.07.2021 21:22
    0
    Чергова іграшка ще одного олігарха-шахрая-злочинця може канути в лету...
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 15.07.2021 21:23
    +2
    Сразу для всех.У Ворсклы не будет проблем.Живаго де факто отвязан от команды и структуры клуба.Так что сразу угомонитесь.Финансирование идёт в полном объёме.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 15.07.2021 21:32
    0
    BekXanov, 15.07.2021 21:25
    Также поясню для него 113 лямов это пшик.Дело приобрело ход по новой когда недоговорился с Зеленским по горно добычи по квотам.Дядьки выясняют отношения.
    Не договорился не с Зеленским, а с окружением Зели. Зеля же взятки не берет, насколько мы все знаем та и на фиг это ему. Хоть я его и ненавижу но тоже не верю что ему это надо. А вот окружение его - все клептократы
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 15.07.2021 21:25
    0
    Также поясню для него 113 лямов это пшик.Дело приобрело ход по новой когда недоговорился с Зеленским по горно добычи по квотам.Дядьки выясняют отношения.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 15.07.2021 21:22
    0
    Чергова іграшка ще одного олігарха-шахрая-злочинця може канути в лету...
    Ссылка
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