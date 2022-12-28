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Украина. Премьер лига
28 декабря 2022, 19:12 |
247
0

Нужно разгрузить ведомость. Ворскла утвердила бюджет на следующий год

Пока нет информации, повлияет ли на клуб задержание Жеваго

28 декабря 2022, 19:12 |
247
0
Нужно разгрузить ведомость. Ворскла утвердила бюджет на следующий год
ФК Ворскла

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о финансовом состоянии клуба и финансировании на 2023 год. Отметим, что этот комментарий появился до сообщений о том, что владельца клуба Константина Жеваго арестовали во Франции с возможностью экстрадиции в Украину.

- Вопрос финансирования клуба – первоочередной. Можете раскрыть тайну, есть ли уже понимание бюджетирования «Ворсклы» на 2023 год?

- Да, есть месседж от нашего главного инвестора об утверждении бюджета на грядущий год. Все команды из структуры «Ворсклы» получат полноценное обеспечение и все условия для реализации турнирных задач в следующем году. Стоит отметить, что в такое тяжелое время клуб при поддержке нашего почетного президента Константина Жеваго имеет возможность полноценно жить и развиваться.

Женская команда впервые в истории выступила в Лиге чемпионов, остановившись всего в шаге от группового этапа.

Что касается мужчин, то летом мы потеряли почти весь основной состав: Тамм, Ващук, Пуцлин, братья Тилль, Кане, Якубу, Пешич, Ранжел. И даже несмотря на это, благодаря патриотам-украинцам в клубе, смогли достойно представить страну в еврокубках, только по сумме двух встреч уступив крепкому клубу с традициями – шведскому АИКу. К тому же нам удалось сохранить практически 100% молодежной команды, которая подпитает «основу» уже в ближайшее время.

– Не спрашиваем о цифрах, но, например, по сравнению с прошлым годом сумма финансирования останется той же?

– Мы живем здесь и сейчас, и должны ориентироваться в пространстве. Война накладывает тяжелый отпечаток на всех. Поэтому придется и нам несколько разгрузить ведомость. Футболистам, которые не стали основными за первое полугодие, руководство клуба не будет препятствовать в поиске новых команд. Это даст шанс проявить себя нашей талантливой молодежи. Нам удалось активно поработать на трансферном рынке летом. Поэтому не без основания рассчитываем на то, что главному тренеру Виктору Скрипнику удастся как можно быстрее использовать весь кадровый потенциал.

Никому сейчас просто не будет. Дорогостоящих трансферов тоже ждать не приходится. Есть желание усилить отдельные позиции и способствовать развитию своих воспитанников.

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Ворскла Полтава Константин Жеваго Олег Лысак
Источник ФК Ворскла
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