ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал экс-игрока Вереса

Клуб «Минай» уведомил о том, что подписан контракт с молдавским полузащитником Михаилом Гечевым. Договор рассчитан на два года.

Гечев будет защищать цвета «Миная» под 7-м игровым номером.

Нынешний сезон-2022/2023 Гечев начал в ровенской «Вересе», но еще летом прошлого года перебрался в молдавский «Зимбру» из Кишинева.

Михаил Гечев среди прочего ранее также играл за тираспольский «Шериф».

«Минай» в таблице Украинской Премьер-лиги, напомним, занимает 13-е место, имея 14-ть очков после 14 матчей.