Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 14:36 | Обновлено 03 февраля 2023, 14:53
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ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал экс-игрока Вереса
Команда из Закарпатья пополнила ряды легионером
03 февраля 2023, 14:36 | Обновлено 03 февраля 2023, 14:53
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Клуб «Минай» уведомил о том, что подписан контракт с молдавским полузащитником Михаилом Гечевым. Договор рассчитан на два года.
Гечев будет защищать цвета «Миная» под 7-м игровым номером.
Нынешний сезон-2022/2023 Гечев начал в ровенской «Вересе», но еще летом прошлого года перебрался в молдавский «Зимбру» из Кишинева.
Михаил Гечев среди прочего ранее также играл за тираспольский «Шериф».
«Минай» в таблице Украинской Премьер-лиги, напомним, занимает 13-е место, имея 14-ть очков после 14 матчей.
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