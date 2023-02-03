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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 14:36 | Обновлено 03 февраля 2023, 14:53
549
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал экс-игрока Вереса

Команда из Закарпатья пополнила ряды легионером

03 февраля 2023, 14:36 | Обновлено 03 февраля 2023, 14:53
549
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал экс-игрока Вереса
НК Верес. Михаил Гечев

Клуб «Минай» уведомил о том, что подписан контракт с молдавским полузащитником Михаилом Гечевым. Договор рассчитан на два года.

Гечев будет защищать цвета «Миная» под 7-м игровым номером.

Нынешний сезон-2022/2023 Гечев начал в ровенской «Вересе», но еще летом прошлого года перебрался в молдавский «Зимбру» из Кишинева.

Михаил Гечев среди прочего ранее также играл за тираспольский «Шериф».

«Минай» в таблице Украинской Премьер-лиги, напомним, занимает 13-е место, имея 14-ть очков после 14 матчей.

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Михаил Гечев Минай трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Минай
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