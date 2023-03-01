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Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 23:04 | Обновлено 01 марта 2023, 23:10
892
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец представил трех полузащитников

Юрий Козыренко, Максим Мельничук и Олег Осипенко подписали контракт с клубом из Петрово

01 марта 2023, 23:04 | Обновлено 01 марта 2023, 23:10
892
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец представил трех полузащитников
Instagram. Юрий Козыренко

Украинский футбольный клуб «Ингулец» официально объявил о подписании трех игроков.

Юрий Козыренко, Максим Мельничук и Олег Осипенко подписали контракт с клубом из Петрово.

«Рады сообщить о пополнении в семье «Ингулец». Игроки ФК «Ингулец» стали трое полузащитников: 23-летний Юрий Козыренко, 23-летний Максим Мельничук и 22-летний Олег Осипенко. Приветствуем ребят в команде и вперед к победам!», – написала пресс-служба «Ингульца».

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Ингулец Юрий Козыренко Максим Мельничук Олег Осипенко трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Ингулец
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Gargantua
Мельничук это защитник
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