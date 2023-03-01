ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец представил трех полузащитников

Украинский футбольный клуб «Ингулец» официально объявил о подписании трех игроков.

Юрий Козыренко, Максим Мельничук и Олег Осипенко подписали контракт с клубом из Петрово.

«Рады сообщить о пополнении в семье «Ингулец». Игроки ФК «Ингулец» стали трое полузащитников: 23-летний Юрий Козыренко, 23-летний Максим Мельничук и 22-летний Олег Осипенко. Приветствуем ребят в команде и вперед к победам!», – написала пресс-служба «Ингульца».