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Англия
15 января 2023, 16:25 | Обновлено 15 января 2023, 16:36
7194
55

ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси

Украинский полузащитник перебрался в английскую Премьер-лигу

15 января 2023, 16:25 | Обновлено 15 января 2023, 16:36
7194
55
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
ФК Челси. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» сообщил о подписании контракта с 22-летним украинским полузащитником Михаилом Мудриком. Уроженец Харьковской области поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать восемь с половиной лет.

«Я счастлив, что подписал контракт с «Челси». Это огромный клуб в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.

Очень рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его помощников», – цитирует слова Михаила Мудрика после подписания соглашения пресс-служба «Челси».

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Источник ФК Челси
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Комментарии 56
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dd22ff33
Удачи, Мудрик! 
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+13
Alex AS
круто, поздравляю
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+12
Вася Пупкин
Ну нарешті це скінчилось!)
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+11
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Maks_krot
Супер.Удачи успехов в АПЛ в лиге чемпионов в сборной конечно .Что бы гордились тобой все .Спасибо за все ,от болельщиков Шахтёра. 
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+10
romanchik.8409
Где Вы щелки, которые пизд...ли,что и 20 не стоит...Шав.ки
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+8
AK.228
Все - Мудрік, топ клуб, 100 млн! Все як і бажалось і говорилось!!
Менеджмент Шахтаря крутелики!
Уродженцю Краснограда - вітання і сил для боротьби в кращому чемпіонаті світу!!!
Вболівальники опезежешного офшорного клуба СК дінамо - тримайтесь 😂😂
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+8
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Игорь Матвиенко
Дякуємо Харківській академії Металіста,що виховали топ гравця!!!
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+5
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Vladislav Pohily
Круто, що сказати. Як не крути, а Шахта вміє продавати. Особливо
показово це виглядає на фоні Циганкова, який останні років 5 вважався
найціннішим активом ДК і йде вільним агентом.
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+4
Alexander Киев
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
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+4
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Kain_X_Rain
То є вірне рішення,поки в Арсеналі грає Мартінелі для Мудрика там місця немає,в Челсі в нього буде більше можливостей,Поттер будує нову команду,власник вкладає і довіряє "коачу".
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+3
arrow1418
Особливо видно на фото який ти щасливий!!
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+3
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Sunrise
Лучше б в Арсенал, но поздравляю и удачи! 
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+1
dunamo-fan
В челсі одна проблема! Слабкий тренер! 
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+1
Igrok4
Вітання, хоча обличчя у нього на фото таке "щасливе"... Ну менеджмент Шахтаря звичайно топ.
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+1
Людмила Павловська
Мене більше цікавить скільки державі піде з цієї продажі? І ніхто не написав. А його мені жалко. він так в хотів в Арсенал, але донецьким на це насрать. , їм аби бабки
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+1
Gargantua
этот гол в ворота Селтика наверное составляет 50% в его цене.
матч уверено контролировал Селтик и вдруг такое индивидуальное шоу. После чего Селтик поплыл и едва не проиграл матч.
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0
OKs100
Один из самых дорогих спортивных трансферов в мире.
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0
Умник
Поздравляю всех.
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0
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Вася Пупкин
Дивлюся гру Челсі-Крісталл Пелас(доречі, Михайла представили фанам в перерві) і одразу є розуміння, що в Мудрика 100% буде шанс грати в основі
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0
Тарас Чубак
Михайло, удачі! Хоч АПЛ в цьому сезоні точно не візьмеш, нажаль! Але Челсі ще не вилетів з ЛЧ, якщо що)) 
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0
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