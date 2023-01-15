ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси
Украинский полузащитник перебрался в английскую Премьер-лигу
Лондонский «Челси» сообщил о подписании контракта с 22-летним украинским полузащитником Михаилом Мудриком. Уроженец Харьковской области поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать восемь с половиной лет.
«Я счастлив, что подписал контракт с «Челси». Это огромный клуб в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.
Очень рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его помощников», – цитирует слова Михаила Мудрика после подписания соглашения пресс-служба «Челси».
Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023
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матч уверено контролировал Селтик и вдруг такое индивидуальное шоу. После чего Селтик поплыл и едва не проиграл матч.