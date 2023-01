ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик – игрок Челси

Лондонский «Челси» сообщил о подписании контракта с 22-летним украинским полузащитником Михаилом Мудриком. Уроженец Харьковской области поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать восемь с половиной лет.

«Я счастлив, что подписал контракт с «Челси». Это огромный клуб в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на данном этапе моей карьеры.

Очень рад познакомиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможности работать и учиться у Грэма Поттера и его помощников», – цитирует слова Михаила Мудрика после подписания соглашения пресс-служба «Челси».

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝