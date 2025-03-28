Франческо ГРАЦИАНИ: «Довбик – слишком статичный игрок»

Экс-футболист «Ромы» Франческо Грациани прокомментировал возможное назначение Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера «волков» и то, насколько Артем Довбик подходит под его футбол:

«Если бы «Рома» сосредоточилась на нем, им пришлось бы полностью принять свой футбол с функциональными дополнениями. Не думаю, что они смогли бы переварить Дибалу в своей идеальной расстановке, например. Он был бы правильным тренером в правильном месте».

«Довбик не является нападающим, подходящим для футбола Гасперини: он слишком статичный игрок».

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Ромы» подробно рассказал о контракте для нового тренера.