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  4. Франческо ГРАЦИАНИ: «Довбик – слишком статичный игрок»
Италия
28 марта 2025, 01:18 | Обновлено 28 марта 2025, 02:38
126
1

Франческо ГРАЦИАНИ: «Довбик – слишком статичный игрок»

Эксперт прокомментировал, как Артем Довбик подойдет футболу Джан Пьеро Гасперини

28 марта 2025, 01:18 | Обновлено 28 марта 2025, 02:38
126
1
Франческо ГРАЦИАНИ: «Довбик – слишком статичный игрок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Экс-футболист «Ромы» Франческо Грациани прокомментировал возможное назначение Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера «волков» и то, насколько Артем Довбик подходит под его футбол:

«Если бы «Рома» сосредоточилась на нем, им пришлось бы полностью принять свой футбол с функциональными дополнениями. Не думаю, что они смогли бы переварить Дибалу в своей идеальной расстановке, например. Он был бы правильным тренером в правильном месте».

«Довбик не является нападающим, подходящим для футбола Гасперини: он слишком статичный игрок».

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Ромы» подробно рассказал о контракте для нового тренера.

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Франческо Грациани Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Рома Рим назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A
Даниил Кирияка Источник: SiamoLaRoma
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IronValdemar
Філіпо Індзагі занадто статични гравець.
Тільки забивав пачками і був ще статичніший, чим Довбик.
Роналду, Мессі чи Мбапе є кілька на весь світ.
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