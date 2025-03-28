Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Шахтера признался, что продал бы защитника собственной команды
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 09:38 |
365
0

Лидер Шахтера признался, что продал бы защитника собственной команды

Георгий Судаков ответил на вопрос болельщиков о Матвиенко

28 марта 2025, 09:38 |
365
0
Лидер Шахтера признался, что продал бы защитника собственной команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков ответил на вопросы болельщиков, которые ему поставили в социальных сетях. Один из фанатов спросил футболиста, что бы он сделал, если стал тренером «горняков»:

«Я бы сразу продал Матвиенко (смеется – прим). Это нормальный ответ. Коле скоро исполнится 29 лет. Думаю, он готов к этому. И он сам хочет попробовать свои силы в Европе», – признался Судаков.

В текущем сезоне Георгий Судаков провел в составе «Шахтера» 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 4 результативными передачами. В активе Николая Матвиенко – 28 поединков, три забитых мяча и один ассист.

Донецкий клуб набрал 41 балл и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Динамо» – составляет 10 баллов. 29 марта «Шахтер» сыграет против киевской «Оболони» в матче 22-го тура. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Ингулец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Президент клуба УПЛ: «Надо продолжать играть в Кривом Роге»
Рух летом хотел подписать одного из лучших вингеров УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Георгий Судаков Николай Матвиенко
Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы тебя очень хотим». Маркевич хотел подписать лидера Вереса в Карпаты
Футбол | 28 марта 2025, 08:44 0
«Мы тебя очень хотим». Маркевич хотел подписать лидера Вереса в Карпаты
«Мы тебя очень хотим». Маркевич хотел подписать лидера Вереса в Карпаты

Виталий Дахновский мог сменить клубную прописку

Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Футбол | 27 марта 2025, 13:42 8
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной
Украинский специалист признался, что готов заменить Реброва в сборной

Роман Григорчук прокомментировал возможную работу в национальной команде

Стала известна причина, из-за которой Лунин намерен покинуть Реал летом
Футбол | 28.03.2025, 08:57
Стала известна причина, из-за которой Лунин намерен покинуть Реал летом
Стала известна причина, из-за которой Лунин намерен покинуть Реал летом
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
Футбол | 27.03.2025, 15:20
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
«Реальность такова». Итальянский журналист – об обмене Довбика в топ-клуб
Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
Футбол | 27.03.2025, 10:35
Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
Экс-игрок Динамо: «В Киеве меня считали ленивым, позволял себе такие вещи»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
В Англии поставили крест на экс-игроке Динамо. Он покинет клуб
26.03.2025, 19:24 12
Футбол
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
26.03.2025, 22:16 2
Теннис
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
В Испании поблагодарили Довбика за то, что он покинул Ла Лигу
26.03.2025, 18:07 13
Футбол
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
27.03.2025, 06:20
Теннис
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
26.03.2025, 09:02 82
Волейбол
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
26.03.2025, 16:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем