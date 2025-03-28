Лидер Шахтера признался, что продал бы защитника собственной команды

Полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков ответил на вопросы болельщиков, которые ему поставили в социальных сетях. Один из фанатов спросил футболиста, что бы он сделал, если стал тренером «горняков»:

«Я бы сразу продал Матвиенко (смеется – прим). Это нормальный ответ. Коле скоро исполнится 29 лет. Думаю, он готов к этому. И он сам хочет попробовать свои силы в Европе», – признался Судаков.

В текущем сезоне Георгий Судаков провел в составе «Шахтера» 29 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 4 результативными передачами. В активе Николая Матвиенко – 28 поединков, три забитых мяча и один ассист.

Донецкий клуб набрал 41 балл и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Динамо» – составляет 10 баллов. 29 марта «Шахтер» сыграет против киевской «Оболони» в матче 22-го тура. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.