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  4. «Меня очень радует». Шандрук назвал игроков, которые могут уйти из Вереса
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 08:29 |
247
0

«Меня очень радует». Шандрук назвал игроков, которые могут уйти из Вереса

Тренер заявил, что «волки» не зависят от одного футболиста

28 марта 2025, 08:29 |
247
0
«Меня очень радует». Шандрук назвал игроков, которые могут уйти из Вереса
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровного «Вереса» Олег Шандрук рассказал о заинтересованности других клубов в игроках «волков». Шандрук признался, кто следующим может покинуть его команду.

– Кто может стать следующим трансфером Вереса на выход?

– Это может быть каждый, кто на что обращает внимание. Меня очень радует, что Верес не зависит от одного из игроков. Была заинтересованность в нападающем Гайдучике, вингерах Дахновском и Луане, но ему что-то пока не удастся вернуть свой уровень.

Ранее президент «Вереса» Иван Надеин предложил реформировать розыгрыш Кубка Украины

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Олег Шандрук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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