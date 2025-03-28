«Меня очень радует». Шандрук назвал игроков, которые могут уйти из Вереса
Тренер заявил, что «волки» не зависят от одного футболиста
Главный тренер ровного «Вереса» Олег Шандрук рассказал о заинтересованности других клубов в игроках «волков». Шандрук признался, кто следующим может покинуть его команду.
– Кто может стать следующим трансфером Вереса на выход?
– Это может быть каждый, кто на что обращает внимание. Меня очень радует, что Верес не зависит от одного из игроков. Была заинтересованность в нападающем Гайдучике, вингерах Дахновском и Луане, но ему что-то пока не удастся вернуть свой уровень.
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