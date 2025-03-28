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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 09:22 | Обновлено 28 марта 2025, 09:24
158
0

Макуана пропустит матч с Полесьем, Беннетт – дебютирует в УПЛ за ЛНЗ

Матч ЛНЗ – «Полесье» состоится 28 марта

28 марта 2025, 09:22 | Обновлено 28 марта 2025, 09:24
158
0
Макуана пропустит матч с Полесьем, Беннетт – дебютирует в УПЛ за ЛНЗ
ЛНЗ. Бени Макуана

В пятницу, 28 марта, черкасский ЛНЗ на домашнем стадионе сыграет матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, где соперником «фиолетовых» станет житомирское «Полесье».

Как стало известно Sport.ua, у «фиолетовых» есть некоторые кадровые проблемы перед матчем против «волков» – по условиям арендного соглашения на поле «Черкассы-Арены» не сможет выйти Бени Макуана. Руководство «Полесья» могло позволить опальному легионеру сыграть в матче, но пришлось бы заплатить солидную сумму.

В матче против житомирского «Полесья» дебютирует английский полузащитник «молний» Джевисон Беннетт, перебравшийся в расположение ЛНЗ в последние дни зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.

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Бени Макуана Джевисон Беннетт ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир ЛНЗ - Полесье
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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