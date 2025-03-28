Макуана пропустит матч с Полесьем, Беннетт – дебютирует в УПЛ за ЛНЗ

В пятницу, 28 марта, черкасский ЛНЗ на домашнем стадионе сыграет матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, где соперником «фиолетовых» станет житомирское «Полесье».

Как стало известно Sport.ua, у «фиолетовых» есть некоторые кадровые проблемы перед матчем против «волков» – по условиям арендного соглашения на поле «Черкассы-Арены» не сможет выйти Бени Макуана. Руководство «Полесья» могло позволить опальному легионеру сыграть в матче, но пришлось бы заплатить солидную сумму.

В матче против житомирского «Полесья» дебютирует английский полузащитник «молний» Джевисон Беннетт, перебравшийся в расположение ЛНЗ в последние дни зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.