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ATP
28 марта 2025, 09:25 | Обновлено 28 марта 2025, 09:27
366
0

Определены все полуфиналисты Мастерса в Майами

Якуб Меншик vs Тейлор Фритц, Новак Джокович vs Григор Димитров

28 марта 2025, 09:25 | Обновлено 28 марта 2025, 09:27
366
0
Определены все полуфиналисты Мастерса в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Григор Димитров

В ночь на 28 марта завершились все матчи 1/4 финала турнира АТР 1000 в Майами и были определены полуфинальные пары.

В верхней части сетки между собой сойдутся Якуб Меншик и Тейлор Фритц. Чех в четвертьфинале выбил Артура Фиса, а американец в напряженных трех партиях одолел Маттео Берреттини.

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Меншик впервые в карьере сыграет в полуфинале Мастерса и в третий раз на уровне Тура. Фритц проведет шестой полуфинальный матч на турнирах серии АТР 1000 и поборется за второй решающий поединок. В 2022 году он не только пробился в финал Индиан-Уэллс, но и сумел стать чемпионом.

Меншик и Фритц ранее играли между собой только один раз. В 1/16 финала US Open 2023 Тейлор разгромил соперника в трех сетах, отдав всего три гейма.

В нижней части сетки на корт выйдут 37-летний Новак Джокович и 33-летний Григор Димитров. Серб в четвертьфинале прошел Себастьяна Корду, а болгарин оказался сильнее Франсиско Черундоло.

Новак ни разу не проигрывал в четвертьфинале на кортах Майами: 8 побед из 8 возможных. Он проведет 79-й полуфинал на Мастерсах. В Майами он шесть раз становился чемпионом. Димитров в 2024 году сыграл в финале на этом турнире, где проиграл Яннику Синнеру. Всего для Григора это будет 12-й полуфинал на Мастерсах, в котором он поборется за четвертую победу.

Ранее Джокович и Димитров 13 раз встречались между собой. 12 викторий у Ноле. Единственный раз Григор одолел сербского тенниса в 1/16 финала соревнований АТР 1000 в Мадриде в далеком 2013 году.

Полуфиналы состоятся 28 марта.

АТР 1000 Майами. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Артур Фис [17] – Якуб Меншик – 6:7 (5:7), 1:6
Тейлор Фритц [3] – Маттео Берреттини [29] – 7:5, 6:7 (7:9), 7:5

Нижняя часть сетки

Себастьян Корда [24] – Новак Джокович [4] – 3:6, 6:7 (4:7)
Франсиско Черундоло [23] – Григор Димитров [14] – 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)

АТР 1000 Майами. Пары 1/2 финала

Якуб Меншик – Тейлор Фритц [3]
Новак Джокович [4] – Григор Димитров [14]

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ATP Майами Якуб Меншик Артур Фис Тейлор Фритц Маттео Берреттини Новак Джокович Себастьян Корда Григор Димитров Франсиско Черундоло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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