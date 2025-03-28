Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Майами и побил рекорд Федерера

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 5) вышел в финал Мастерса в Майами, США.

В полуфинале серб в двух сетах переиграл Себастьяна Корду (США, ATP 25) за 1 час и 24 минуты.

ATP 1000 Майами. Хард. Финал

Себастьян Корда (США) [24] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 3:6, 6:7 (4:7)

Во второй партии Себастьян упустил преимущество со счета 5:2.

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Ноле одолел американца в финале соревнований в Аделаиде.

Джокович впервые с Australian Open 2025 вышел в полуфинал. В Майами Новак, помимо Корды, также обыграл Ринки Хидзикату, Уго Карабелли и Лоренцо Музетти.

В возрасте 37 лет и 10 месяцев Новак стал самым возрастным теннисистом, которому удалось добраться до полуфинала турнира серии ATP 1000. Джокович побил рекорд Роджера Федерера (37 лет и 7 месяцев). Всего для серба это будет 79-й полуфинал на Мастерсах.

За выход в решающий поединок на кортах Майами Новак сыграет против 15-го номера АТР Григора Димитрова из Болгарии. Джокович за карьеру семь раз играл в финале Майами и завоевал шесть титулов.