Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Майами и побил рекорд Федерера
ATP
28 марта 2025, 00:20 | Обновлено 28 марта 2025, 00:27
272
0

Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Майами и побил рекорд Федерера

Новак одолел Себастьяна Корду в двух сетах менее чем за 1.5 часа

28 марта 2025, 00:20 | Обновлено 28 марта 2025, 00:27
272
0
Джокович вышел в полуфинал Мастерса в Майами и побил рекорд Федерера
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 5) вышел в финал Мастерса в Майами, США.

В полуфинале серб в двух сетах переиграл Себастьяна Корду (США, ATP 25) за 1 час и 24 минуты.

ATP 1000 Майами. Хард. Финал

Себастьян Корда (США) [24] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 3:6, 6:7 (4:7)

Во второй партии Себастьян упустил преимущество со счета 5:2.

Это была вторая встреча соперников. В 2023 году Ноле одолел американца в финале соревнований в Аделаиде.

Джокович впервые с Australian Open 2025 вышел в полуфинал. В Майами Новак, помимо Корды, также обыграл Ринки Хидзикату, Уго Карабелли и Лоренцо Музетти.

В возрасте 37 лет и 10 месяцев Новак стал самым возрастным теннисистом, которому удалось добраться до полуфинала турнира серии ATP 1000. Джокович побил рекорд Роджера Федерера (37 лет и 7 месяцев). Всего для серба это будет 79-й полуфинал на Мастерсах.

За выход в решающий поединок на кортах Майами Новак сыграет против 15-го номера АТР Григора Димитрова из Болгарии. Джокович за карьеру семь раз играл в финале Майами и завоевал шесть титулов.

По теме:
Определен первый полуфиналист Мастерса в Майами в верхней части сетки
Четвертьфинальный матч Мастерса в Майами с участием Джоковича перенесен
Димитров одержал волевую побед над Черундоло и вышел в полуфинал Майами
Новак Джокович Роджер Федерер Себастьян Корда ATP Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 27 марта 2025, 06:20 0
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами
Стали известны обе полуфинальные пары престижного турнира WTA 1000 в Майами

Арина Соболенко vs Жасмин Паолини, Джессика Пегула vs Александра Эала

Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Футбол | 27 марта 2025, 07:25 5
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании

Карло рассчитывает на Андрея Лунина

Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Бокс | 27.03.2025, 15:10
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Теннис | 27.03.2025, 22:25
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Днепр завершил регулярный чемпионат без поражений
Баскетбол | 27.03.2025, 19:49
Днепр завершил регулярный чемпионат без поражений
Днепр завершил регулярный чемпионат без поражений
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
26.03.2025, 04:05 5
Футбол
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
26.03.2025, 01:56 1
Футбол
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
26.03.2025, 01:15
Теннис
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
27.03.2025, 09:00 4
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
26.03.2025, 06:41
Футбол
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал более тяжелого соперника, чем Кличко и Майк Тайсон
26.03.2025, 09:30
Бокс
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем