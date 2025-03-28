Фритц и Берреттини определили последнего полуфиналиста Мастерса в Майами

Американский теннисист Тейлор Фритц (ATP 4) одолел своего соперника Маттео Берреттини (ATP 30) из Италии и вышел полуфинал Мастерса в Майами, США.

Чтобы определить победителя теннисистам понадобилось три сета и 2 часа 46 минут времени на корте.

Неуступчивый итальянец во втором сете отыграл у Тейлора 6 матчболов: 2 из них при счете 5:6 в 12-м гейме и 4 на тай-брейке. И все же это в итоге не помогло Маттео уйти от поражения в матче.

Это была пятая встреча соперников и во всех победу праздновал Фритц.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Тейлор Фритц (США) [3] – Маттео Берреттини (Италия) [29] – 7:5, 6:7 (7:9), 7:5

В полуфинале американец Тейлор Фритц встретится с чехом Якубом Меншиком (ATP 54) – единствнным несеяным игроком на стадии 1/2 финала Мастерса.