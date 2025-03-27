Определен первый полуфиналист Мастерса в Майами в верхней части сетки
Якуб Меншик в двух сетах переиграл Артура Фиса
Чешский теннисист Якуб Меншик (ATP 54) довольно уверенно переиграл француза Артура Фиса (ATP 18) и вышел в полуфинал хардового Мастерса в Маями.
19-летнему чеху понадобилось два сета и час 17 минут, чтобы доказать свое превосходство на корте. Это его первый в карьере выход в полуфинал турнира серии Мастерс. Он стал самым молодым чехом, который добрался до 1/2 финала на таком уровне.
ATP 1000 Майами. Хард. 1/4 финала
Якуб Меншик (Чехия) – Артур Фис (Франция) [17] – 7:6 (7:5), 6:1
В полуфинале Меншик сыграет с победителем пары Тейлор Фритц (США) [3] – Маттео Берреттини (Италия) [29].
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