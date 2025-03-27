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ATP
27 марта 2025, 21:20 |
289
0

Определен первый полуфиналист Мастерса в Майами в верхней части сетки

Якуб Меншик в двух сетах переиграл Артура Фиса

27 марта 2025, 21:20 |
289
0
Определен первый полуфиналист Мастерса в Майами в верхней части сетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

Чешский теннисист Якуб Меншик (ATP 54) довольно уверенно переиграл француза Артура Фиса (ATP 18) и вышел в полуфинал хардового Мастерса в Маями.

19-летнему чеху понадобилось два сета и час 17 минут, чтобы доказать свое превосходство на корте. Это его первый в карьере выход в полуфинал турнира серии Мастерс. Он стал самым молодым чехом, который добрался до 1/2 финала на таком уровне.

ATP 1000 Майами. Хард. 1/4 финала

Якуб Меншик (Чехия) – Артур Фис (Франция) [17] – 7:6 (7:5), 6:1

В полуфинале Меншик сыграет с победителем пары Тейлор Фритц (США) [3] – Маттео Берреттини (Италия) [29].

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ATP Майами Якуб Меншик Артур Фис
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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