Стала известна причина, из-за которой Лунин намерен покинуть Реал летом

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин планирует покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Ключевым фактором, который повлиял на решение украинца, стал прошлый сезон в Лиге чемпионов. Лунин много выручал команду на пути к финалу, однако в решающем матче тренерский штаб доверил место в стартовом составе Тибо Куртуа. Сообщается, что Андрей «был убит горем» из-за такого решения Карло Анчелотти.

Украинский голкипер пошел на встречу руководству «сливочных» и продлил контракт, чтобы «Реал» не потерял игрока бесплатно. Его агент Жорже Мендеш договорился с мадридским клубом, что они не будут препятствовать уходу Лунина во время летнего трансферного окна. Андрей намерен продолжить свою карьеру в команде, где пообещают место первого номера.

В текущем сезоне голкипер провел 10 матчей за «сливочных» во всех турнирах, где пропустил 13 мячей. Его контракт истекает 30 июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.