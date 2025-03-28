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Испания
28 марта 2025, 08:57 |
2208
5

Стала известна причина, из-за которой Лунин намерен покинуть Реал летом

Украинский голкипер намерен продолжить карьеру в другом клубе

28 марта 2025, 08:57 |
2208
5
Стала известна причина, из-за которой Лунин намерен покинуть Реал летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин планирует покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

Ключевым фактором, который повлиял на решение украинца, стал прошлый сезон в Лиге чемпионов. Лунин много выручал команду на пути к финалу, однако в решающем матче тренерский штаб доверил место в стартовом составе Тибо Куртуа. Сообщается, что Андрей «был убит горем» из-за такого решения Карло Анчелотти.

Украинский голкипер пошел на встречу руководству «сливочных» и продлил контракт, чтобы «Реал» не потерял игрока бесплатно. Его агент Жорже Мендеш договорился с мадридским клубом, что они не будут препятствовать уходу Лунина во время летнего трансферного окна. Андрей намерен продолжить свою карьеру в команде, где пообещают место первого номера.

В текущем сезоне голкипер провел 10 матчей за «сливочных» во всех турнирах, где пропустил 13 мячей. Его контракт истекает 30 июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Football Espana
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Комментарии 5
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Lulinnha
Ещё пару лет и дорога в Турцию. 
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+1
Markus Bob
Интересно, где вообще можно обещать позицию первого номера? А конкуренция честная? 
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+1
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Sergei2112
Да уж,статистика мягко говоря не  впячетляет
В каждом матче пропускал-какому топ клубу он нафиг нужен с такими то показателями
Да еще с гарантированым первым номером
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0
Перець
Тільки в М.Ю буде грати , без конкуренції
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-2
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