Стала известна причина, из-за которой Лунин намерен покинуть Реал летом
Украинский голкипер намерен продолжить карьеру в другом клубе
Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин планирует покинуть нынешний клуб во время летнего трансферного окна.
Ключевым фактором, который повлиял на решение украинца, стал прошлый сезон в Лиге чемпионов. Лунин много выручал команду на пути к финалу, однако в решающем матче тренерский штаб доверил место в стартовом составе Тибо Куртуа. Сообщается, что Андрей «был убит горем» из-за такого решения Карло Анчелотти.
Украинский голкипер пошел на встречу руководству «сливочных» и продлил контракт, чтобы «Реал» не потерял игрока бесплатно. Его агент Жорже Мендеш договорился с мадридским клубом, что они не будут препятствовать уходу Лунина во время летнего трансферного окна. Андрей намерен продолжить свою карьеру в команде, где пообещают место первого номера.
В текущем сезоне голкипер провел 10 матчей за «сливочных» во всех турнирах, где пропустил 13 мячей. Его контракт истекает 30 июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок думает над тем, чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира
Украинец Андрей Лунин сыграет против «Леганеса»
В каждом матче пропускал-какому топ клубу он нафиг нужен с такими то показателями
Да еще с гарантированым первым номером