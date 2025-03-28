«Мы тебя очень хотим». Маркевич хотел подписать лидера Вереса в Карпаты
Виталий Дахновский мог сменить клубную прописку
Лидер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский мог сменить клубную прописку перед стартом нынешнего сезона УПЛ. Футболист подтвердил, что им активно интересовались львовские «Карпаты».
– Недавно СМИ приписывали интерес Карпатам к вам. Эта информация отвечала действительности?
– На самом деле, это была правда. Официального предложения не было, но с моими представителями говорили люди из Карпат. Точно знаю, что был заинтересован Мирон Богданович Маркевич. Плюс люди из его окружения, которых я знаю, мне говорили: Мы тебя очень хотим. Отвечал: «Супер! Отправляйте бумаги». Однако почему-то не сложилось.
Ранее главный тренер «Вереса» Олег Шандрук назвал футболистов, которые могут покинуть расположение «Вереса».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь Борнмута все же выбрал Дина
Паралимпийская сборная Украины получит золото и серебро в гонке на 15 км