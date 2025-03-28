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  4. «Мы тебя очень хотим». Маркевич хотел подписать лидера Вереса в Карпаты
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 08:44 |
177
0

«Мы тебя очень хотим». Маркевич хотел подписать лидера Вереса в Карпаты

Виталий Дахновский мог сменить клубную прописку

28 марта 2025, 08:44 |
177
0
«Мы тебя очень хотим». Маркевич хотел подписать лидера Вереса в Карпаты
НК Верес. Виталий Дахновский

Лидер ровенского «Вереса» Виталий Дахновский мог сменить клубную прописку перед стартом нынешнего сезона УПЛ. Футболист подтвердил, что им активно интересовались львовские «Карпаты».

– Недавно СМИ приписывали интерес Карпатам к вам. Эта информация отвечала действительности?

– На самом деле, это была правда. Официального предложения не было, но с моими представителями говорили люди из Карпат. Точно знаю, что был заинтересован Мирон Богданович Маркевич. Плюс люди из его окружения, которых я знаю, мне говорили: Мы тебя очень хотим. Отвечал: «Супер! Отправляйте бумаги». Однако почему-то не сложилось.

Ранее главный тренер «Вереса» Олег Шандрук назвал футболистов, которые могут покинуть расположение «Вереса».

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Виталий Дахновский Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Мирон Маркевич
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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