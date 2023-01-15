Англия15 января 2023, 16:08 | Обновлено 15 января 2023, 16:17
8155
11
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Десятка занята Пулишичем
15 января 2023, 16:08 | Обновлено 15 января 2023, 16:17
8155
11
Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик вместе с директором «горняков» по футболу Дарио Срной прибыл на «Стэмфорд Бридж» для подписания долгосрочного контракта с «Челси».
Сообщается, что украинец будет играть в составе лондонского клуба под 15 номером.
В «Шахтера» Мудрик играл под 10-м номером. В «Челси» он занят Кристианом Пулишичем.
В ближайшее время ожидается официальная информация о подписании украинского игрока.
15 номер pic.twitter.com/buSnvaz6aj— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) January 15, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 января 2023, 15:07 29
Российский комментатор шокирован суммой
Футбол | 14 января 2023, 18:17 3
Рауль Рианчо продолжает удивлять
Футбол | 15.01.2023, 16:14
Футбол | 14.01.2023, 18:05
Футбол | 14.01.2023, 23:00
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Ужачи
Показать Скрыть 4 ответа
Правильно - удачи! И фарта 15-ке!
Усе буде Данбас! Слава Україні!
Шура ну ты и конченный
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.01.2023, 18:27
15.01.2023, 04:30 3
Другие виды
15.01.2023, 03:03 2
13.01.2023, 22:03
13.01.2023, 17:27 10
14.01.2023, 22:40 166
13.01.2023, 16:22 8