Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик вместе с директором «горняков» по футболу Дарио Срной прибыл на «Стэмфорд Бридж» для подписания долгосрочного контракта с «Челси».



Сообщается, что украинец будет играть в составе лондонского клуба под 15 номером.



В «Шахтера» Мудрик играл под 10-м номером. В «Челси» он занят Кристианом Пулишичем.



В ближайшее время ожидается официальная информация о подписании украинского игрока.