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Англия
15 января 2023, 16:08 | Обновлено 15 января 2023, 16:17
8155
11

Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси

Десятка занята Пулишичем

15 января 2023, 16:08 | Обновлено 15 января 2023, 16:17
8155
11
Стало известно, под каким номером Мудрик будет играть в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик вместе с директором «горняков» по футболу Дарио Срной прибыл на «Стэмфорд Бридж» для подписания долгосрочного контракта с «Челси».

Сообщается, что украинец будет играть в составе лондонского клуба под 15 номером.

В «Шахтера» Мудрик играл под 10-м номером. В «Челси» он занят Кристианом Пулишичем.

В ближайшее время ожидается официальная информация о подписании украинского игрока.

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трансферы Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Дарио Срна
Источник Twitter
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Фанькин кот
Правильно - удачи! И фарта 15-ке!
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zelc006
Усе буде Данбас! Слава Україні!
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Kovalchuk
Шура ну ты и конченный
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