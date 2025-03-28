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  4. Капитаном обновленного Феникс-Мариуполь станет экс-игрок киевского Динамо
Украина. Первая лига
28 марта 2025, 09:19 |
1017
1

Капитаном обновленного Феникс-Мариуполь станет экс-игрок киевского Динамо

Главный тренер Максим Фещук поделился мнением о кадровой ситуации в клубе

28 марта 2025, 09:19 |
1017
1
Капитаном обновленного Феникс-Мариуполь станет экс-игрок киевского Динамо
ФК Колос. Андрей Богданов

Главный тренер обновленного клуба «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук рассказал о кадровой ситуации, а также признался, кто из игроков наденет капитанскую повязку в ближайшем матче:

– Конечно, риски были и есть. Прежде всего, у нас оставалась еще неделя, поэтому не было и команды для участия в Первой лиге. Мне нужно было быстро собрать нормальных, качественных футболистов, еще находившихся на рынке. У меня откровенно спросили: ты вообще сможешь найти достаточное количество игроков, чтобы выйти на первую игру? Я ответил утвердительно, что да. Обещаю.

– Из того, что мне известно, все у вас получилось и сейчас у «Феникса-Мариуполя» есть уже 19 игроков.

– Так и есть. 19 игроков уже на контракте. Я за короткий срок насобирал амбициозных и голодных к футболу ребят, которые еще могут и хотят о себе заявить, напомнить. Они точно умеют играть в футбол.

– Кто выведет «Феникс-Мариуполь» на игру против Прикарпатья с капитанской повязкой?

– Предлагаю вам угадать.

– Богданов?

– В яблочко, именно Андрей, – признался Фещук.

Следующий матч «Феникс-Мариуполь» сыграет против Прикарпатья на выезде 30 марта. Начало встречи – в 14:00 по киевскому времени. Капитаном команды станет 35-летний полузащитник Андрей Богданов, ранее выступавший за киевское «Динамо», харьковский «Металлист», луцкую «Волынь», «Колос» и другие клубы.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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VovanSidorovi4
Богданов точно молодой.
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