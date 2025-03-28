Рух летом хотел подписать одного из лучших вингеров УПЛ

Полузащитник ровного «Вереса» Виталий Дахновский заявил, что перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги мог перебраться в расположение львовского Руха.

– А официальные предложения были от каких-то клубов в течение вашей карьеры в Вересе?

– Точно знаю, что летом было официальное предложение от Руха. Клубы не смогли договориться между собой.

– Где вы сами видите себя в будущем? В какой команде мечтаете играть?

– Пока я вижу себя в Вересе. Летом мы увидим, как оно будет. Конечно, все ребята, начинающие играть в футбол, мечтают играть только за Реал, Барселону, Манчестер Сити и ПСЖ. Я один из тех, кто тоже мечтает выступать в таком топ-клубе. Однако мечты пока остаются мечтами.

Ранее Виталий Дахновский заявил, что Мирон Маркевич хотел видеть его в расположении львовских Карпат.