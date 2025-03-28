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  4. Рух летом хотел подписать одного из лучших вингеров УПЛ
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 09:43 |
442
0

Рух летом хотел подписать одного из лучших вингеров УПЛ

Виталий Дахновский мог сменить клубную прописку

28 марта 2025, 09:43 |
442
0
Рух летом хотел подписать одного из лучших вингеров УПЛ
НК Верес. Виталий Дахновский

Полузащитник ровного «Вереса» Виталий Дахновский заявил, что перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги мог перебраться в расположение львовского Руха.

– А официальные предложения были от каких-то клубов в течение вашей карьеры в Вересе?

– Точно знаю, что летом было официальное предложение от Руха. Клубы не смогли договориться между собой.

– Где вы сами видите себя в будущем? В какой команде мечтаете играть?

– Пока я вижу себя в Вересе. Летом мы увидим, как оно будет. Конечно, все ребята, начинающие играть в футбол, мечтают играть только за Реал, Барселону, Манчестер Сити и ПСЖ. Я один из тех, кто тоже мечтает выступать в таком топ-клубе. Однако мечты пока остаются мечтами.

Ранее Виталий Дахновский заявил, что Мирон Маркевич хотел видеть его в расположении львовских Карпат.

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Рух Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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