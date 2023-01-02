ОФИЦИАЛЬНО. Кравченко покидает Черноморец и завершает карьеру игрока
Сергей переходит на тренерскую работу
Опытный полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко покидает одесский клуб и завершает карьеру игрока.
В текущем сезоне 39-летний хавбек провел 9 матчей в УПЛ и отметился двумя ассистами.
Кравченко родился в Донецке и является воспитанников «Шахтера». Ранее во время карьеры футболиста он защищал цвета «Днепра», «Динамо», «Ворсклы», «Волыни» и «Карабаха».
Отметим, что Сергей входит в число пяти футболистов, которые забивали в УПЛ после 38 лет.
Ранее сообщалось, что Кравченко станет помощником Руслана Ротаня в «Александрии».
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