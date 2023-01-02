ОФИЦИАЛЬНО. Кравченко покидает Черноморец и завершает карьеру игрока

Опытный полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко покидает одесский клуб и завершает карьеру игрока.



В текущем сезоне 39-летний хавбек провел 9 матчей в УПЛ и отметился двумя ассистами.



Кравченко родился в Донецке и является воспитанников «Шахтера». Ранее во время карьеры футболиста он защищал цвета «Днепра», «Динамо», «Ворсклы», «Волыни» и «Карабаха».



Отметим, что Сергей входит в число пяти футболистов, которые забивали в УПЛ после 38 лет.

Ранее сообщалось, что Кравченко станет помощником Руслана Ротаня в «Александрии».