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Украина. Премьер лига
02 января 2023, 12:22 |
1502
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кравченко покидает Черноморец и завершает карьеру игрока

Сергей переходит на тренерскую работу

02 января 2023, 12:22 |
1502
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кравченко покидает Черноморец и завершает карьеру игрока
ФК Черноморец. Сергей Кравченко

Опытный полузащитник «Черноморца» Сергей Кравченко покидает одесский клуб и завершает карьеру игрока.

В текущем сезоне 39-летний хавбек провел 9 матчей в УПЛ и отметился двумя ассистами.

Кравченко родился в Донецке и является воспитанников «Шахтера». Ранее во время карьеры футболиста он защищал цвета «Днепра», «Динамо», «Ворсклы», «Волыни» и «Карабаха».

Отметим, что Сергей входит в число пяти футболистов, которые забивали в УПЛ после 38 лет.

Ранее сообщалось, что Кравченко станет помощником Руслана Ротаня в «Александрии».

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Сергей Кравченко Черноморец Одесса завершение карьеры трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Черноморец
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