Источник: вместе с Ротанем в Александрии будет работать Кравченко

По информации Footboom, хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко готов уже сейчас завершить карьеру и сразу перейти на тренерскую работу.

Сообщается, что 39-летний Кравченко станет помощником Руслана Ротаня в «Александрии». Клуб УПЛ расстался с тренером Юрием Гурой, а его сменщиком должен стать именно Ротань, несмотря на то, что наставник работает с молодежной сборной Украины.

В нынешнем сезоне УПЛ Кравченко провел 9 матчей.

Пока нет информации, продолжит ли Ротань тренировать Украину U-21, которую вывел на молодежный Евро. Контракт специалиста истекает в конце года.