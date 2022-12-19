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  4. Источник: вместе с Ротанем в Александрии будет работать Кравченко
Украина. Премьер лига
19 декабря 2022, 23:47 |
420
0

Источник: вместе с Ротанем в Александрии будет работать Кравченко

Сергей готов сразу перейти на тренерскую работу

19 декабря 2022, 23:47 |
420
0
Источник: вместе с Ротанем в Александрии будет работать Кравченко
upl.ua

По информации Footboom, хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко готов уже сейчас завершить карьеру и сразу перейти на тренерскую работу.

Сообщается, что 39-летний Кравченко станет помощником Руслана Ротаня в «Александрии». Клуб УПЛ расстался с тренером Юрием Гурой, а его сменщиком должен стать именно Ротань, несмотря на то, что наставник работает с молодежной сборной Украины.

В нынешнем сезоне УПЛ Кравченко провел 9 матчей.

Пока нет информации, продолжит ли Ротань тренировать Украину U-21, которую вывел на молодежный Евро. Контракт специалиста истекает в конце года.

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Сергей Кравченко Руслан Ротань Александрия Черноморец Одесса
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Источник Footboom
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