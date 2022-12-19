Источник: вместе с Ротанем в Александрии будет работать Кравченко
Сергей готов сразу перейти на тренерскую работу
По информации Footboom, хавбек «Черноморца» Сергей Кравченко готов уже сейчас завершить карьеру и сразу перейти на тренерскую работу.
Сообщается, что 39-летний Кравченко станет помощником Руслана Ротаня в «Александрии». Клуб УПЛ расстался с тренером Юрием Гурой, а его сменщиком должен стать именно Ротань, несмотря на то, что наставник работает с молодежной сборной Украины.
В нынешнем сезоне УПЛ Кравченко провел 9 матчей.
Пока нет информации, продолжит ли Ротань тренировать Украину U-21, которую вывел на молодежный Евро. Контракт специалиста истекает в конце года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Это случится, если 20 декабря пройдет виртуальный Исполком
Сотрудничество с Ираном продолжается