ОФИЦИАЛЬНО. Артем Громов подписал контракт с кипрским клубом

Кипрский клуб АЕК Ларнака официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Артемом Громовым. Соглашение с 33-летним украинским хавбеком рассчитан на полтора года.

Предыдущим клубом Громова был «Днепр-1», контракт был расторгнут в начале января. В первой части сезона на счету Громова 1 гол в 14 матчах за «Днепр-1».

Отметим, что «Днепр-1» в плей-офф Лиги конференций сыграет именно с АЕКом из Ларнаки.