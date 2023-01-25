Украина. Премьер лига25 января 2023, 20:30 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Артем Громов подписал контракт с кипрским клубом
Украинский хавбек будет выступать за АЕК из Ларнаки
25 января 2023, 20:30 |
921
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Кипрский клуб АЕК Ларнака официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Артемом Громовым. Соглашение с 33-летним украинским хавбеком рассчитан на полтора года.
Предыдущим клубом Громова был «Днепр-1», контракт был расторгнут в начале января. В первой части сезона на счету Громова 1 гол в 14 матчах за «Днепр-1».
Отметим, что «Днепр-1» в плей-офф Лиги конференций сыграет именно с АЕКом из Ларнаки.
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