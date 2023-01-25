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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Артем Громов подписал контракт с кипрским клубом
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 20:30 |
921
0

ОФИЦИАЛЬНО. Артем Громов подписал контракт с кипрским клубом

Украинский хавбек будет выступать за АЕК из Ларнаки

25 января 2023, 20:30 |
921
0
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Громов подписал контракт с кипрским клубом
ФК АЕК Ларнака. Артем Громов

Кипрский клуб АЕК Ларнака официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Артемом Громовым. Соглашение с 33-летним украинским хавбеком рассчитан на полтора года.

Предыдущим клубом Громова был «Днепр-1», контракт был расторгнут в начале января. В первой части сезона на счету Громова 1 гол в 14 матчах за «Днепр-1».

Отметим, что «Днепр-1» в плей-офф Лиги конференций сыграет именно с АЕКом из Ларнаки.

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