ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 сообщил об уходе из клуба Громова и Бусанелло

Клуб УПЛ «Днепр-1» сообщил об уходе из команды форварда Артема Громова и защитника Габриэла Бусанелло.

Клуб поблагодарил футболистов за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

32-летний украинец Артем Громов в текущем сезоне сыграл 14 матчей и забил 1 гол. Теперь он стал свободным агентом.

24-летний бразилец Габриэл Бусанелло в нынешнем сезоне провел 15 встреч и отдал 1 голевую передачу. Закончился срок его аренды из бразильского «Шапекоэнсе».