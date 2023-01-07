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Украина. Премьер лига
07 января 2023, 23:40 | Обновлено 07 января 2023, 23:52
1023
0

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 сообщил об уходе из клуба Громова и Бусанелло

Клуб поблагодарил футболистов за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере

07 января 2023, 23:40 | Обновлено 07 января 2023, 23:52
1023
0
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 сообщил об уходе из клуба Громова и Бусанелло
СК Днепр-1. Артем Громов

Клуб УПЛ «Днепр-1» сообщил об уходе из команды форварда Артема Громова и защитника Габриэла Бусанелло.

Клуб поблагодарил футболистов за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

32-летний украинец Артем Громов в текущем сезоне сыграл 14 матчей и забил 1 гол. Теперь он стал свободным агентом.

24-летний бразилец Габриэл Бусанелло в нынешнем сезоне провел 15 встреч и отдал 1 голевую передачу. Закончился срок его аренды из бразильского «Шапекоэнсе».

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Источник: нидерландский форвард согласился на переход в Ман Юнайтед
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Днепр-1 Артем Громов трансферы трансферы УПЛ Габриэл Бусанелло расторжение контракта Шапекоэнсе
Источник СК Днепр-1
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