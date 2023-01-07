Украина. Премьер лига07 января 2023, 23:40 | Обновлено 07 января 2023, 23:52
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ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 сообщил об уходе из клуба Громова и Бусанелло
Клуб поблагодарил футболистов за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере
07 января 2023, 23:40 | Обновлено 07 января 2023, 23:52
1023
0
Клуб УПЛ «Днепр-1» сообщил об уходе из команды форварда Артема Громова и защитника Габриэла Бусанелло.
Клуб поблагодарил футболистов за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
32-летний украинец Артем Громов в текущем сезоне сыграл 14 матчей и забил 1 гол. Теперь он стал свободным агентом.
24-летний бразилец Габриэл Бусанелло в нынешнем сезоне провел 15 встреч и отдал 1 голевую передачу. Закончился срок его аренды из бразильского «Шапекоэнсе».
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