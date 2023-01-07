Вышли из отпуска. Днепр-1 проведет два сбора в Турции. Названы соперники

Клуб УПЛ «Днепр-1» проведет два учебно-тренировочных сбора в Турции.

Сегодня, 7 февраля, основная часть игроков, тренерского штаба и персонала транзитом через Кошице и Вену отправились в Турцию, где состоится два тренировочных сбора команды. В Белеке к украинцам присоединятся легионеры, и с завтрашнего дня начнутся тренировки.

В качестве новичка «Днепра-1» на сборы отправляется Евгений Пасич, перешедший из «Вереса». На просмотре будут игроки «Металлиста» Орест Костик, Богдан Порох, Вячеслав Танковский, Евгений Пидлепенец, Егор Клименчук и Максим Прядун.

Постепенно восстанавливается после травмы Эмилиано Пуриты, а вот Валерий Лучкевич еще будет проходить реабилитацию отдельно. В то же время не будет в команде Габриэля Бузанелло и Артема Громова.

Днепряне будут работать в Турции с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля.

На сборах запланировано 7 контрольных матчей:

15 января. Днепр-1 – Динамо Тбилиси (Грузия)

16 января. Днепр-1 – Пахтакор (Узбекистан)

20 января. Днепр-1 – Ракув (Польша)

21 января. Днепр-1 – Копер (Словения)

29 января. Днепр-1 – Сутьеска (Черногория)

2 февраля. Днепр-1 – Мура (Словения)

7 февраля. Днепр-1 – Ауда (Латвия)

Состав СК Днепр-1 на сборах в Турции: