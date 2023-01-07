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Украина. Премьер лига
07 января 2023, 20:43 | Обновлено 07 января 2023, 21:08
396
0

Вышли из отпуска. Днепр-1 проведет два сбора в Турции. Названы соперники

Днепряне будут работать в Турции с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля

07 января 2023, 20:43 | Обновлено 07 января 2023, 21:08
396
0
Вышли из отпуска. Днепр-1 проведет два сбора в Турции. Названы соперники
СК Днепр-1

Клуб УПЛ «Днепр-1» проведет два учебно-тренировочных сбора в Турции.

Сегодня, 7 февраля, основная часть игроков, тренерского штаба и персонала транзитом через Кошице и Вену отправились в Турцию, где состоится два тренировочных сбора команды. В Белеке к украинцам присоединятся легионеры, и с завтрашнего дня начнутся тренировки.

В качестве новичка «Днепра-1» на сборы отправляется Евгений Пасич, перешедший из «Вереса». На просмотре будут игроки «Металлиста» Орест Костик, Богдан Порох, Вячеслав Танковский, Евгений Пидлепенец, Егор Клименчук и Максим Прядун.

Постепенно восстанавливается после травмы Эмилиано Пуриты, а вот Валерий Лучкевич еще будет проходить реабилитацию отдельно. В то же время не будет в команде Габриэля Бузанелло и Артема Громова.

Днепряне будут работать в Турции с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля.

На сборах запланировано 7 контрольных матчей:

  • 15 января. Днепр-1 – Динамо Тбилиси (Грузия)
  • 16 января. Днепр-1 – Пахтакор (Узбекистан)
  • 20 января. Днепр-1 – Ракув (Польша)
  • 21 января. Днепр-1 – Копер (Словения)
  • 29 января. Днепр-1 – Сутьеска (Черногория)
  • 2 февраля. Днепр-1 – Мура (Словения)
  • 7 февраля. Днепр-1 – Ауда (Латвия)

Состав СК Днепр-1 на сборах в Турции:

  • Вратари: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Орест Костик.
  • Защитники: Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэль Гомес, Янис Амаш, Евгений Пасич, Эмилиано Пурита, Никита Кононов, Богдан Порох.
  • Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Сергей Горбунов, Владимир Танчик, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Вячеслав Танковский, Евгений Пидлепенец, Егор Клименчук.
  • Форварды: Артем Довбик, Максим Прядун.

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Источник СК Днепр-1
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