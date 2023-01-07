Вышли из отпуска. Днепр-1 проведет два сбора в Турции. Названы соперники
Днепряне будут работать в Турции с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля
Клуб УПЛ «Днепр-1» проведет два учебно-тренировочных сбора в Турции.
Сегодня, 7 февраля, основная часть игроков, тренерского штаба и персонала транзитом через Кошице и Вену отправились в Турцию, где состоится два тренировочных сбора команды. В Белеке к украинцам присоединятся легионеры, и с завтрашнего дня начнутся тренировки.
В качестве новичка «Днепра-1» на сборы отправляется Евгений Пасич, перешедший из «Вереса». На просмотре будут игроки «Металлиста» Орест Костик, Богдан Порох, Вячеслав Танковский, Евгений Пидлепенец, Егор Клименчук и Максим Прядун.
Постепенно восстанавливается после травмы Эмилиано Пуриты, а вот Валерий Лучкевич еще будет проходить реабилитацию отдельно. В то же время не будет в команде Габриэля Бузанелло и Артема Громова.
Днепряне будут работать в Турции с 8 по 21 января и с 25 января по 7 февраля.
На сборах запланировано 7 контрольных матчей:
- 15 января. Днепр-1 – Динамо Тбилиси (Грузия)
- 16 января. Днепр-1 – Пахтакор (Узбекистан)
- 20 января. Днепр-1 – Ракув (Польша)
- 21 января. Днепр-1 – Копер (Словения)
- 29 января. Днепр-1 – Сутьеска (Черногория)
- 2 февраля. Днепр-1 – Мура (Словения)
- 7 февраля. Днепр-1 – Ауда (Латвия)
Состав СК Днепр-1 на сборах в Турции:
- Вратари: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Орест Костик.
- Защитники: Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэль Гомес, Янис Амаш, Евгений Пасич, Эмилиано Пурита, Никита Кононов, Богдан Порох.
- Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Сергей Горбунов, Владимир Танчик, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Вячеслав Танковский, Евгений Пидлепенец, Егор Клименчук.
- Форварды: Артем Довбик, Максим Прядун.
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