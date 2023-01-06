Украина. Премьер лига06 января 2023, 20:45 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании защитника
Даниил Хондак перебрался в команду из Ровно
06 января 2023, 20:45 |
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Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании защитника Даниила Хондака. Воспитанник «Динамо» Киев получил контракт на три года.
21-летний футболист выступает на позиции центрального защитника. Ранее играл за юношеские команды «Динамо», а также в составе «Горняка-Спорт».
Провел 8 матчей за юношеские сборные Украины.
Ранее «Верес» подписал защитника Дениса Балана, а также продал в «Днепр-1» защитника Евгения Пасича.
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