ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании защитника

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании защитника Даниила Хондака. Воспитанник «Динамо» Киев получил контракт на три года.

21-летний футболист выступает на позиции центрального защитника. Ранее играл за юношеские команды «Динамо», а также в составе «Горняка-Спорт».

Провел 8 матчей за юношеские сборные Украины.

Ранее «Верес» подписал защитника Дениса Балана, а также продал в «Днепр-1» защитника Евгения Пасича.