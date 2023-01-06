Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании защитника
Украина. Премьер лига
06 января 2023, 20:45 |
717
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании защитника

Даниил Хондак перебрался в команду из Ровно

06 января 2023, 20:45 |
717
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании защитника
ФК Верес

Клуб УПЛ «Верес» объявил о подписании защитника Даниила Хондака. Воспитанник «Динамо» Киев получил контракт на три года.

21-летний футболист выступает на позиции центрального защитника. Ранее играл за юношеские команды «Динамо», а также в составе «Горняка-Спорт».

Провел 8 матчей за юношеские сборные Украины.

Ранее «Верес» подписал защитника Дениса Балана, а также продал в «Днепр-1» защитника Евгения Пасича.

По теме:
Кривбасс продолжит усиление состава. Клуб подпишет украинского защитника
С планами определились. Черноморец запланировал 6 спаррингов в межсезонье
«Решение принимает клуб». Мудрик не собирается пропускать сбор Шахтера
Верес Ровно Даниил Хондак трансферы УПЛ
Источник ФК Верес
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи
Футбол | 06 января 2023, 17:24 1
Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи
Дебют откладывается. Роналду – вне заявки Аль-Насра на матч с Аль-Таи

Португальца не оказалось даже в запасе

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 06 января 2023, 11:11 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

ЧМ по хоккею U-20 пройдет в Канаде

ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
Футбол | 06.01.2023, 14:30
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
ФОТО. Шевченко трогательно попрощался с Виалли
Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду
Футбол | 05.01.2023, 19:55
Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду
Роналду хочет перетащить в Аль-Наср еще одну звезду
«Отпустите Мудрика». Клетка по-украински. О Мудрике говорит весь твиттер
Футбол | 06.01.2023, 13:55
«Отпустите Мудрика». Клетка по-украински. О Мудрике говорит весь твиттер
«Отпустите Мудрика». Клетка по-украински. О Мудрике говорит весь твиттер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
Крутой камбек. Канада разгромила США и вышла в финал МЧМ по хоккею
05.01.2023, 07:25
Хоккей
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
Челси готов превзойти любое предложение Арсенала по Мудрику
04.01.2023, 19:44 39
Футбол
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
05.01.2023, 00:21
Хоккей
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
05.01.2023, 08:27
Футбол
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
6 звезд футбола, которые становились чемпионами мира, не выходя на поле
05.01.2023, 18:44 1
Футбол
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
06.01.2023, 07:30 4
Бокс
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
Первый трансфер УПЛ. Стало известно, сколько Днепр-1 выложил за новичка
04.01.2023, 18:11 2
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.01.2023, 04:40
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности