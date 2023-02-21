Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал вратаря Кремня
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 10:20 | Обновлено 21 февраля 2023, 11:11
620
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал вратаря Кремня

Даниил Ермолов будет выступать за харьковчан на правах аренды

21 февраля 2023, 10:20 | Обновлено 21 февраля 2023, 11:11
620
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал вратаря Кремня
Instagram. Даниил Ермолов

Украинский голкипер Даниил Ермолов подписал контракт с харьковским «Металлистом». Он перешел в клуб УПЛ из «Кремня», который выступает в Первой лиге Украины.

22-летний вратарь будет выступать за харьковчан на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на полгода и включает опцию выкупа.

В текущем сезоне Даниил провел 11 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 20 голов.

За свою карьеру Ермолов, помимо «Кремня», также выступал за «Сталь», «Волынь» и тернопольскую «Ниву».

По теме:
Металлист – Абдыш-Ата. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Металлист – Валмиера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?
Металлист Харьков Даниил Ермолов Кремень Кременчуг аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Кремень
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
Футбол | 20 февраля 2023, 20:41 1
Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
Опоздал на самолет. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя

Украинский хавбек задержался на допинг-тесте

Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Футбол | 21 февраля 2023, 06:35 51
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин

Блогер Sport.ua – о возможных вариантах продолжения карьеры голкипера «Шахтера» и сборной Украины

Иван КРУЛЬКО: «В женской сборной есть кризис и смена поколений»
Биатлон | 21.02.2023, 09:57
Иван КРУЛЬКО: «В женской сборной есть кризис и смена поколений»
Иван КРУЛЬКО: «В женской сборной есть кризис и смена поколений»
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Футбол | 21.02.2023, 05:49
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль
Футбол | 21.02.2023, 04:30
Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль
Экс-игрок ТТХ травмировался в Черноморце. Его заменил тренер и сделал дубль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 21
Футбол
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
Ястремская переиграла опытную француженку в первом круге Дубая
19.02.2023, 11:27 6
Теннис
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
19.02.2023, 09:53 3
Биатлон
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
19.02.2023, 10:25 31
Футбол
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 9
Футбол
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
ВИДЕО. Первый гол в Испании. Украинец принес важную победу Депортиво
19.02.2023, 18:26 4
Футбол
Бывший чемпион мира уверен, что Усик может нокаутировать Фьюри
Бывший чемпион мира уверен, что Усик может нокаутировать Фьюри
20.02.2023, 11:55 1
Бокс
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
19.02.2023, 20:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности