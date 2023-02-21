ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал вратаря Кремня

Украинский голкипер Даниил Ермолов подписал контракт с харьковским «Металлистом». Он перешел в клуб УПЛ из «Кремня», который выступает в Первой лиге Украины.

22-летний вратарь будет выступать за харьковчан на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на полгода и включает опцию выкупа.

В текущем сезоне Даниил провел 11 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 20 голов.

За свою карьеру Ермолов, помимо «Кремня», также выступал за «Сталь», «Волынь» и тернопольскую «Ниву».