ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер Рыбка стал игроком клуба Львов
35-летний вратарь будет вступать за львовский клуб под игровым номером 23
Клуб УПЛ «Львов» подписал первого новичка в период зимнего межсезонья. Им стал 35-летний вратарь Александр Рыбка. Голкипер будет играть под 23-м номером.
Александр Рыбка выступал за клубы: Динамо, Оболонь, Шахтер, Карабюкспор (Турция), Афенспор (Турция), Сабаил (Азербайджан), Лиепая (Латвия), Болуспор (Турция).
Последним клубом 35-летнего голкипера был харьковский «Металлист». С 2002 года выступал за юношеские сборные разных возрастов. Рыбка дебютировал за сборную Украины в 2011 году.
Достижения Александра Рыбки: четырехкратный чемпион Украины (2006/07, 2011/12, 2014/15, 2015/16), четырехкратный обладатель Кубка Украины (2005/06, 2011/12, 2013/14, 2014/15) (2012), Обладатель Кубка Латвии (2020).
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