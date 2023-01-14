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Украина. Премьер лига
14 января 2023, 22:17 | Обновлено 14 января 2023, 22:36
483
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер Рыбка стал игроком клуба Львов

35-летний вратарь будет вступать за львовский клуб под игровым номером 23

14 января 2023, 22:17 | Обновлено 14 января 2023, 22:36
483
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер Рыбка стал игроком клуба Львов
ФК Львов. Александр Рыбка

Клуб УПЛ «Львов» подписал первого новичка в период зимнего межсезонья. Им стал 35-летний вратарь Александр Рыбка. Голкипер будет играть под 23-м номером.

Александр Рыбка выступал за клубы: Динамо, Оболонь, Шахтер, Карабюкспор (Турция), Афенспор (Турция), Сабаил (Азербайджан), Лиепая (Латвия), Болуспор (Турция).

Последним клубом 35-летнего голкипера был харьковский «Металлист». С 2002 года выступал за юношеские сборные разных возрастов. Рыбка дебютировал за сборную Украины в 2011 году.

Достижения Александра Рыбки: четырехкратный чемпион Украины (2006/07, 2011/12, 2014/15, 2015/16), четырехкратный обладатель Кубка Украины (2005/06, 2011/12, 2013/14, 2014/15) (2012), Обладатель Кубка Латвии (2020).

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Источник ФК Львов
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