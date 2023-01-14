ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер Рыбка стал игроком клуба Львов

Клуб УПЛ «Львов» подписал первого новичка в период зимнего межсезонья. Им стал 35-летний вратарь Александр Рыбка. Голкипер будет играть под 23-м номером.

Александр Рыбка выступал за клубы: Динамо, Оболонь, Шахтер, Карабюкспор (Турция), Афенспор (Турция), Сабаил (Азербайджан), Лиепая (Латвия), Болуспор (Турция).

Последним клубом 35-летнего голкипера был харьковский «Металлист». С 2002 года выступал за юношеские сборные разных возрастов. Рыбка дебютировал за сборную Украины в 2011 году.

Достижения Александра Рыбки: четырехкратный чемпион Украины (2006/07, 2011/12, 2014/15, 2015/16), четырехкратный обладатель Кубка Украины (2005/06, 2011/12, 2013/14, 2014/15) (2012), Обладатель Кубка Латвии (2020).