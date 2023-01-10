РЫБКА: «Я подписал контракт с новым клубом в своей карьере – ФК Львов»

Голкипер Александр Рыбка, ранее выступавший за харьковский «Металлист», подписал контракт с клубом УПЛ – ФК «Львов».

35-летний футболист прокомментировал подписание контракта так:

«Уважаемые болельщики, хочу сообщить, что сегодня я пришел к согласию с новым клубом в своей карьере – ФК Львов. Выражаю огромную благодарность Александру Ярославскому, тренерскому штабу Металлиста, ребятам по команде и болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего времени.

Для меня была честь защищать ворота ФК «Металлист», но жизнь диктует свои условия. Металлисту хочу пожелать успехов, побед и скорейшего возвращения на родной стадион. Слава Украине!»

Вратарь Александр Рыбка за харьковский «Металлист» сыграл 23 поединка.