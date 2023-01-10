РЫБКА: «Я подписал контракт с новым клубом в своей карьере – ФК Львов»
35-летний голкипер ранее выступал за харьковский «Металлист»
Голкипер Александр Рыбка, ранее выступавший за харьковский «Металлист», подписал контракт с клубом УПЛ – ФК «Львов».
35-летний футболист прокомментировал подписание контракта так:
«Уважаемые болельщики, хочу сообщить, что сегодня я пришел к согласию с новым клубом в своей карьере – ФК Львов. Выражаю огромную благодарность Александру Ярославскому, тренерскому штабу Металлиста, ребятам по команде и болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всего времени.
Для меня была честь защищать ворота ФК «Металлист», но жизнь диктует свои условия. Металлисту хочу пожелать успехов, побед и скорейшего возвращения на родной стадион. Слава Украине!»
Вратарь Александр Рыбка за харьковский «Металлист» сыграл 23 поединка.
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