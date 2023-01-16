Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Богдан Леднев прекратил сотрудничество с ФК «Фехервар»
Украинский полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев, который выступал за «Фехервар», покинул венгерский клуб.
Сообщается, что «Фехервар» прекратил сотрудничество с 24-летним игроком. «Динамо» пока что не сделало официального заявления о возвращении игрока.
Леднев выступал за венгерский клуб с января 2022 года. В футболке «Фехервара» он провел 23 матча, в которых отметился 4 ассистами.
Богдан играл за «Динамо» с лета 2020 года. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2024 года. За это время он провел в составе киевлян 32 матча, в которых отметился двумя голами.
Интересно, что уход Леднева с «Фехервара» произошел на фоне слухов о переходе Виктора Цыганкова в испанскую «Жирону».
Lednev is going BACK to Dynamo after the end of his loan with MOL Fehervar— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 16, 2023
The Hungarian club’s official site confirmed the news after his year long loan concluded 🇺🇦🇭🇺
Thanks to @A11Aron for the heads up on this onehttps://t.co/TCibLZs7VO pic.twitter.com/lsylr0J60P
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