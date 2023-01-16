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Украина. Премьер лига
16 января 2023, 19:59 | Обновлено 16 января 2023, 20:48
4120
4

Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии

Богдан Леднев прекратил сотрудничество с ФК «Фехервар»

16 января 2023, 19:59 | Обновлено 16 января 2023, 20:48
4120
4
Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии
Instagram. Богдан Леднев

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев, который выступал за «Фехервар», покинул венгерский клуб.

Сообщается, что «Фехервар» прекратил сотрудничество с 24-летним игроком. «Динамо» пока что не сделало официального заявления о возвращении игрока.

Леднев выступал за венгерский клуб с января 2022 года. В футболке «Фехервара» он провел 23 матча, в которых отметился 4 ассистами.

Богдан играл за «Динамо» с лета 2020 года. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2024 года. За это время он провел в составе киевлян 32 матча, в которых отметился двумя голами.

Интересно, что уход Леднева с «Фехервара» произошел на фоне слухов о переходе Виктора Цыганкова в испанскую «Жирону».

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Богдан Леднев Фехервар Динамо Киев аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Виктор Цыганков
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AK.228
Таке собі посилення
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+1
Gargantua
омг, при чем тут Циганков играющий на правом фланге ))
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0
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