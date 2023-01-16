Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев, который выступал за «Фехервар», покинул венгерский клуб.

Сообщается, что «Фехервар» прекратил сотрудничество с 24-летним игроком. «Динамо» пока что не сделало официального заявления о возвращении игрока.

Леднев выступал за венгерский клуб с января 2022 года. В футболке «Фехервара» он провел 23 матча, в которых отметился 4 ассистами.

Богдан играл за «Динамо» с лета 2020 года. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2024 года. За это время он провел в составе киевлян 32 матча, в которых отметился двумя голами.

Интересно, что уход Леднева с «Фехервара» произошел на фоне слухов о переходе Виктора Цыганкова в испанскую «Жирону».