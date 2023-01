Динамо нашло замену Цыганкову? Игрок киевлян покинул клуб из Венгрии

Украинский полузащитник киевского «Динамо» Богдан Леднев, который выступал за «Фехервар», покинул венгерский клуб.

Сообщается, что «Фехервар» прекратил сотрудничество с 24-летним игроком. «Динамо» пока что не сделало официального заявления о возвращении игрока.

Леднев выступал за венгерский клуб с января 2022 года. В футболке «Фехервара» он провел 23 матча, в которых отметился 4 ассистами.

Богдан играл за «Динамо» с лета 2020 года. Его контракт с киевлянами рассчитан до лета 2024 года. За это время он провел в составе киевлян 32 матча, в которых отметился двумя голами.

Интересно, что уход Леднева с «Фехервара» произошел на фоне слухов о переходе Виктора Цыганкова в испанскую «Жирону».

Lednev is going BACK to Dynamo after the end of his loan with MOL Fehervar



The Hungarian club’s official site confirmed the news after his year long loan concluded 🇺🇦🇭🇺



Thanks to @A11Aron for the heads up on this onehttps://t.co/TCibLZs7VO pic.twitter.com/lsylr0J60P