Источник: Жирона хочет оформить трансфер Цыганкова в январе, идет работа

По информации Marca, руководство «Жироны» очень довольно тем, что им удалось договориться с хавбеком Виктором Цыганковым о контракте.

Испанский клуб видит перспективу в 25-летнем игроке, в том числе возможность в будущем заработать хорошие деньги на его продаже. Однако менеджмент не хочет ждать до лета.

Сообщается, что «Жирона» ведет переговоры с «Динамо» о том, чтобы Виктор перешел в новую команду прямо сейчас. О сумме возможного трансфера информации нет.

Кроме того, испанский клуб, который не обладает большими финансовыми возможностями, ищет варианты разгрузить платежную ведомость, чтобы позволить себе Цыганкова в январе.