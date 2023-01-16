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  4. Источник: Жирона хочет оформить трансфер Цыганкова в январе, идет работа
Украина. Премьер лига
16 января 2023, 14:55 | Обновлено 16 января 2023, 14:56
1875
11

Источник: Жирона хочет оформить трансфер Цыганкова в январе, идет работа

Испанский клуб видит в Цыганкове большие возможности

16 января 2023, 14:55 | Обновлено 16 января 2023, 14:56
1875
11
Источник: Жирона хочет оформить трансфер Цыганкова в январе, идет работа
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

По информации Marca, руководство «Жироны» очень довольно тем, что им удалось договориться с хавбеком Виктором Цыганковым о контракте.

Испанский клуб видит перспективу в 25-летнем игроке, в том числе возможность в будущем заработать хорошие деньги на его продаже. Однако менеджмент не хочет ждать до лета.

Сообщается, что «Жирона» ведет переговоры с «Динамо» о том, чтобы Виктор перешел в новую команду прямо сейчас. О сумме возможного трансфера информации нет.

Кроме того, испанский клуб, который не обладает большими финансовыми возможностями, ищет варианты разгрузить платежную ведомость, чтобы позволить себе Цыганкова в январе.

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Виктор Цыганков Динамо Киев Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Marca
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Комментарии 11
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Alex86 1
Увы, но по итогу в раскаряку как-то все сложилось и для игрока, и для нынешнего клуба, и для будущего 
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+3
Болела
В принципі , Жирона не так вже й погано. Середняк ла ліги. Якщо мати постійне місце , то норм собі пограти в чемпіонаті Іспанії . Проявить себе піде десь далі. В Динамо він грати вже не хоче, сенс його тримати?
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+2
Svyatoslav Malyts
😁😁4 ляма + 1 бонусом, а давали ж за нього 20. Але сурок жлоб, от і промахав, впринципі як завжди
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+2
Макс Максов
Знаючи сурка, це малоймовірно...
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+1
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vitaha33
Я б відпускав. Виграти чемпіонат не вдасться, пройти в лч через кваліфікацію теж
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0
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Alex196
Цыганков это единственный кто тянул матчи чемпионата Украины .Если его отдадут то они будут 6 ми 
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-2
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