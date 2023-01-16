Источник: Жирона хочет оформить трансфер Цыганкова в январе, идет работа
Испанский клуб видит в Цыганкове большие возможности
По информации Marca, руководство «Жироны» очень довольно тем, что им удалось договориться с хавбеком Виктором Цыганковым о контракте.
Испанский клуб видит перспективу в 25-летнем игроке, в том числе возможность в будущем заработать хорошие деньги на его продаже. Однако менеджмент не хочет ждать до лета.
Сообщается, что «Жирона» ведет переговоры с «Динамо» о том, чтобы Виктор перешел в новую команду прямо сейчас. О сумме возможного трансфера информации нет.
Кроме того, испанский клуб, который не обладает большими финансовыми возможностями, ищет варианты разгрузить платежную ведомость, чтобы позволить себе Цыганкова в январе.
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