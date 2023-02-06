Украина. Премьер лига06 февраля 2023, 21:55 | Обновлено 06 февраля 2023, 21:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал защитника Динамо
Денис Кузык отправился в еще одну аренду
06 февраля 2023, 21:55 | Обновлено 06 февраля 2023, 21:56
1872
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ФК «Львов» официально сообщил о подписании защитника Дениса Кузыка. Речь идет об аренде до конца текущего сезона. 20-летний защитник будет выступать за «Львов» в 17-м номером.
Кузык является воспитанником академии «Динамо» и принадлежит киевскому клубу. Первую часть сезона провел в аренде в «Колосе», за который провел 4 матча, результативными действиями е отличился. Ранее также выступал на правах аренды за одесский «Черноморец».
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