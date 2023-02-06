ОФИЦИАЛЬНО. Львов арендовал защитника Динамо

ФК «Львов» официально сообщил о подписании защитника Дениса Кузыка. Речь идет об аренде до конца текущего сезона. 20-летний защитник будет выступать за «Львов» в 17-м номером.

Кузык является воспитанником академии «Динамо» и принадлежит киевскому клубу. Первую часть сезона провел в аренде в «Колосе», за который провел 4 матча, результативными действиями е отличился. Ранее также выступал на правах аренды за одесский «Черноморец».