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Украина. Премьер лига
25 января 2023, 15:56 | Обновлено 25 января 2023, 15:58
960
0

Источник: защитник Динамо может продолжить карьеру во Львове

Денис Кузык близок к переходу во львовскую команду

25 января 2023, 15:56 | Обновлено 25 января 2023, 15:58
960
0
Источник: защитник Динамо может продолжить карьеру во Львове
ФК Динамо Киев. Денис Кузык

Защитник киевского «Динамо» Денис Кузык, который выступает на правах аренды в «Колосе», может перейти во «Львов».

Сообщается, что «Львов» близок к тому, чтоб арендовать игрока. Ранее ходили слухи, что Кузыка может арендовать «Заря», однако сейчас главным претендентом на игрока является именно «Львов».

В текущем сезоне Кузык сыграл в составе «Колоса» 4 матча. Голевыми действиями не отметился. «Колос» арендовал Кузыка в феврале 2022 года. Первую часть сезона 2021/22 он отыграл в одесском «Черноморце».

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Денис Кузык Динамо Киев Львов Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Колос Ковалевка
Источник Спортивка
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