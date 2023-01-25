Источник: защитник Динамо может продолжить карьеру во Львове

Защитник киевского «Динамо» Денис Кузык, который выступает на правах аренды в «Колосе», может перейти во «Львов».

Сообщается, что «Львов» близок к тому, чтоб арендовать игрока. Ранее ходили слухи, что Кузыка может арендовать «Заря», однако сейчас главным претендентом на игрока является именно «Львов».

В текущем сезоне Кузык сыграл в составе «Колоса» 4 матча. Голевыми действиями не отметился. «Колос» арендовал Кузыка в феврале 2022 года. Первую часть сезона 2021/22 он отыграл в одесском «Черноморце».