Украина. Премьер лига27 февраля 2023, 15:51 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:54
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Минай разорвал контракт с хавбеком
Дмитрий Касимов стал свободным агентом
27 февраля 2023, 15:51 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:54
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23-летний украинский полузащитник Дмитрий Касимов официально покинул «Минай».
Стороны прекратили сотрудничество по ободному согласию. Игрок получил статус свободного агента.
Касимов присоединился к «Минаю» в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне УПЛ он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.
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