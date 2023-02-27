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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 15:51 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:54
698
0

Минай разорвал контракт с хавбеком

Дмитрий Касимов стал свободным агентом

27 февраля 2023, 15:51 | Обновлено 27 февраля 2023, 15:54
698
0
Минай разорвал контракт с хавбеком
ФК Минай. Дмитрий Касимов

23-летний украинский полузащитник Дмитрий Касимов официально покинул «Минай».

Стороны прекратили сотрудничество по ободному согласию. Игрок получил статус свободного агента.

Касимов присоединился к «Минаю» в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне УПЛ он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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Источник ФК Минай
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