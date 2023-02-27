Минай разорвал контракт с хавбеком

23-летний украинский полузащитник Дмитрий Касимов официально покинул «Минай».

Стороны прекратили сотрудничество по ободному согласию. Игрок получил статус свободного агента.

Касимов присоединился к «Минаю» в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне УПЛ он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался.