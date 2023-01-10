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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Черноморца перешел в Зарю
Украина. Премьер лига
10 января 2023, 19:07 |
1023
1

ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Черноморца перешел в Зарю

Владислав Кучерук покидает одесский клуб

10 января 2023, 19:07 |
1023
1
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Черноморца перешел в Зарю
ФК Заря. Владислав Кучерук

Луганская «Заря» официально сообщила о подписании голкипера «Черноморца» Владислава Кучерука. Условия контракта 23-летнего вратаря не сообщаются.

В составе «Черноморца» Кучерук провел 15 матчей. Голкипер является воспитанником «Динамо» Киев, за киевлян провел 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА.

Также выступал на правах аренды за «Колос». Играл за молодежные сборные Украины разных возрастных категорий.

Ранее «Зарю» покинул Максим Лунев.

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Черноморец Одесса Заря Луганск Владислав Кучерук трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Заря
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Gargantua
из Черноморца он ушел год назад. А летом расторг контракт с Динамо.
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