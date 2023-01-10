ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Черноморца перешел в Зарю

Луганская «Заря» официально сообщила о подписании голкипера «Черноморца» Владислава Кучерука. Условия контракта 23-летнего вратаря не сообщаются.

В составе «Черноморца» Кучерук провел 15 матчей. Голкипер является воспитанником «Динамо» Киев, за киевлян провел 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА.

Также выступал на правах аренды за «Колос». Играл за молодежные сборные Украины разных возрастных категорий.

Ранее «Зарю» покинул Максим Лунев.