Украина. Премьер лига10 января 2023, 19:07 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Черноморца перешел в Зарю
Владислав Кучерук покидает одесский клуб
10 января 2023, 19:07 |
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Луганская «Заря» официально сообщила о подписании голкипера «Черноморца» Владислава Кучерука. Условия контракта 23-летнего вратаря не сообщаются.
В составе «Черноморца» Кучерук провел 15 матчей. Голкипер является воспитанником «Динамо» Киев, за киевлян провел 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА.
Также выступал на правах аренды за «Колос». Играл за молодежные сборные Украины разных возрастных категорий.
Ранее «Зарю» покинул Максим Лунев.
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из Черноморца он ушел год назад. А летом расторг контракт с Динамо.
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